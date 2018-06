Špeciálny TOPFEST RUN a medzinárodné DJ-ky

Slovensko zastúpi DJ-ka a producentka MYMA1992 Foto: TOPFEST

Zo Slovenska sa predstaví aj DJ-ka, raperka a členka labelu F*CK THEM NIKA MI Foto: TOPFEST

Bratislava 22. júna (OTS) - Festival TOPFEST prináša tento rok veľa noviniek! Okrem návratu na pôvodnú domovskú scénu do areálu na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom je to množstvo chuťoviek a prekvapení! Ak chcete získať lístok zadarmo, príďte si na TOPFEST zabehnúť špeciálny beh TOPFEST RUN, ktorý štartuje v sobotu 30. júna. Okrem dvoch hlavných pódií a skvelej hudby na vás čaká aj špeciálny stage vo forme autobusu, kde budú kapely vystupovať priamo na jeho streche. Nenechajte si ujsť jubilejný 15-ty ročník festivalu TOPFEST 29.až 30. júna 2018 na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom!15-te výročie festivalu TOPFEST sa bude niesť v duchu rôznych hudobných štýlov a dokonalej letnej atmosféry. Okrem dvoch hlavných pódií bude mať festival jeden stage vo forme autobusu a kapely budú vystupovať priamo na jeho streche. Práve na tomto Red Bull Tour Buse budú vystupovať medzinárodné DJ-ky.“ teší sa na tanečný stage organizátorNa TOPFESTe vás čaká vystúpenie ukrajinskej DJ-ky MASHA LWP, členky labelu F*CK THEM. Jej selekcia je orientovaná na G house music a electro. Z Paríža pricestuje francúzska modelka JUGG, ktorá zahrá new wave urban music, rap, hip hop, trap, electro. Slovensko zastúpi DJ-ka a producentka MYMA1992, členka labelu F*CK THEM, ktorá posledné roky žije a pôsobí v Londýne. Jej produkcia je orientovaná na G house, Bass line a electro. Zo Slovenska sa predstaví aj DJ-ka, raperka a členka labelu F*CK THEM NIKA MI, ktorá zahrá new wave, rap, trap, house, R n B.,“ prezradil ďalšie chuťovky organizátorNovinkou na blížiacom sa TOPFESTe bude nultý ročník behu TOPFEST RUN. Jeho tvárou je známy traumatológ MUDr. Ján Grauzel zo Sportclinic Bratislava, ktorý operoval kolená či ramená mnohým slovenským osobnostiam. TOPFEST RUN štartuje 30. júna v areáli Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom. Beh je určený rekreačným bežcom, ale i profesionálom, trať meria okolo 7 km. Pre každého bežca je pripravený lístok zadarmo na sobotu 30. júna na TOPFEST, pamätná medaila, chutné občerstvenie zo stánku a zdravá minerálna voda Budiš. Počet nultého ročníka je obmedzený na sto štartujúcich. Podrobnosti o behu nájdete na https://www.vysledkovyservis.sk/topfestrun-propozicie Jubilejný TOPFEST prinesie koncerty kapiel Clawfinger, Amaranthe, Horkýže Sliže, Tublatanka, The Great Malarkey, IneKafe, Petra Nagya a skupiny Indigo, HEX, Zóna A, Konflikt, The Asteroids Galaxy Tour, Jelen, Doga, Čechomor či Wasabi Circus. Rockoví velikáni Kabát predvedú na Zelenej vode jedinú plnohodnotnú šou na Slovensku v tomto roku! Príďte osláviť 15-te narodeniny festivalu 29.až 30. júna 2018 na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom, okrem koncertov na vás čakajú aj skvelé atrakcie. Na TOPFESTe budú po prvýkrát zastúpené viaceré značky piva, aby ste si mali z čoho vyberať. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.sk https://www.ticketportal.sk/Event/TOPFEST_2018 . Všetky informácie sú dostupné na www.topfest.sk a na https://www.facebook.com/search/top/?q=topfest