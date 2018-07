Temperamentná speváčka Iva Bittová oslavuje v nedeľu narodeniny

Iva Bittová Foto: Viva Musica! festival

Bratislava 22. júla (TASR) – Hviezda alternatívnej hudobnej scény, temperamentná speváčka, huslistka a skladateľka Iva Bittová má široký rozsah hudobných žánrov od interpretácií ľudových piesní cez experimentálny jazz po husľové aplikácie skladieb vážnej hudby a operný spev. Slovenské publikum si Bittovú všimlo v milej filmovej snímke režiséra Dušana Hanáka Ružové sny. V nedeľu 22. júla má česká speváčka a herečka 60 rokov.Iva Bittová sa narodila 22. júla 1958 v Bruntále na severnej Morave. Jej otec pochádzal z južného Slovenska. Bol telom i dušou muzikant, hral na niekoľkých hudobných nástrojoch, najviac na kontrabase, cimbale, gitare a trúbke. Iva spolu so svojimi dvoma sestrami tak vyrastala v prostredí klasickej i ľudovej hudby.Po príprave v ľudovej škole umenia v odbore husle a balet ju prijali na konzervatórium v Brne. Už počas štúdií pôsobila ako speváčka a herečka v avantgardnom brnianskom Divadle na provázku, kde získala aj medzinárodné skúsenosti.V prvom ročníku konzervatória si ju vybral režisér Dušan Hanák do filmu Ružové sny (1977). Iva Bittová v ňom hrala Jolanku z rómskej osady. Film získal Cenu československej filmovej kritiky, Cenu filmových divákov a ďalšie ocenenia. Stvárnila rôzne roly aj vo filmoch Jak se budí princezny (1976), Balada pro banditu (1978) a ďalších. Z novších filmov sú to Želary (2003) a Tajnosti (2007).Popri práci v divadle nadviazala spoluprácu s profesorom Rudolfom Šťastným z Moravského kvarteta a vrátila sa k hre na husliach. Od roku 1984 vystupovala ako speváčka a huslistka s vlastnými skladbami na texty ľudových piesní. Účinkovala spolu so svojím vtedajším partnerom bubeníkom Pavlom Fajtom. Z tejto spolupráce vznikol aj album Bittová & Fajt (1987). Neskôr spievala spoločne s brnianskou rockovou skupinou Dunaj, v ktorej hral Fajt na bicie. Popri štúdiovom albume Dunaj & Iva Bittová (1989) vznikla aj nahrávka zo spoločného koncertu s názvom Pustit musíš (1995). Spolupracovala aj s ďalším členom Dunaja, gitaristom a basgitaristom Vladimírom Václavkom (album Bílé inferno, 1997) či so skupinou Čikori.V roku 2003 účinkovala v role Elvíry v Mozartovej opere Don Giovanni v novom Centre výrazového umenia v USA. Americká tlač dielo označila ako objavné operné naštudovanie.Medzi jej ďalšie známe hudobné albumy patria Echoes, Elida, Divná slečinka a Mater. Sólový album hviezdy alternatívnej hudobnej scény Ivy Bittovej nesie názov Entwine/Proplétám. Uzrel svetlo sveta v roku 2014." poznamenala umelkyňa v rozhovore pre internetový magazin.aktualne.cz.V roku 2008 koncertovala na Slovensku v bratislavskom Veľkom evanjelickom kostole. V roku 2012 vystúpila so skupinou Čikori na hudobnom festivale Pohoda. V roku 2016 vyrazila so slovenským Mucha Quartet na spoločné turné po šiestich slovenských mestách, aby zoznámila svojich fanúšikov, ale i priaznivcov ľudovej hudby s výsledkami celoživotnej práce skladateľa Bélu Bartóka. Výber z nich upravil pre Ivu Bittovú a sláčikový Mucha Quartet hudobný skladateľ Vladimír Godár.Iva Bittová získala viaceré ocenenia. V roku 1989 to bola Platňa roka nakladateľstva Panton, niekoľko ocenení Českej hudobnej akadémie v kategórii Platňa roka a Speváčka roka, v roku 2006 víťazstvo v ankete Brno Top 100. Za ocenenie považuje Bittová aj koncertné vystúpenie pri príležitosti odovzdávania štátnych vyznamenaní ČR a Radu Bieleho leva na Pražskom hrade v čase pôsobenia prezidenta Václava Havla.Iva Bittová má dvoch synov. Sedemnásť rokov žila v Lelkoviciach pri Brne, kde osem rokov viedla dievčenský spevácky zbor Lelky. V súčasnosti žije v USA v inšpirujúcom prírodnom prostredí Hudson Valley v štáte New York.zamyslela sa Bittová v rozhovore pre potrál tyden.cz.Zdroj: týden.cz, magazin.aktualne.cz