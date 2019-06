Speváčka Janais predstavuje klip k piesni Naveky

V piesni Naveky opisuje Janais silu manželského zväzku a podporuje vzťahy, ktoré už zažili tú najkrajšiu prvotnú zamilovanosť a zároveň úspešne zvládli prekonať aj niekoľko ťažších chvíľ.

Bratislava 6. júna (TASR) – Speváčka Janais predstavuje v týchto dňoch videoklip k piesni Naveky. Je to už štvrtý singel z albumu Ilúzie, ktorý vydala v októbri minulého roka. Tými predchádzajúcimi boli Nad hladinou, Shoulder a Blízko. TASR informovala PR manažérka Mirka Brindová.







V piesni Naveky opisuje silu manželského zväzku a podporuje vzťahy, ktoré už zažili tú najkrajšiu prvotnú zamilovanosť a zároveň úspešne zvládli prekonať aj niekoľko ťažších chvíľ. Videoklip Naveky práve preto vizuálne podčiarkol krásu svadobných dní niekoľkých manželských párov.



Janais (civilným menom Jana Kothajová, za slobodna Jana Dzurišová, *2.12.1983, Prešov) začínala ako speváčka gospelových piesní. V roku 2009 vydala debutový album Svetaboj. V národnom kole piesňovej súťaže Eurosong 2009 zaujala skladbou Taram ta rej a vo finále obsadila ôsme miesto. Vo februári 2013 vydala druhý album Eufória. Okrem duetu s Martinom Husovským z Komajoty či spolupráce so známym textárom Vladom Krauszom album obohacujú aj anglické skladby a francúzske šansóny priamo z pera samotnej speváčky. V decembri 2015 vydala tretí album Vianočná Janais, na ktorý zaradila najznámejšie slovenské koledy v originálnych úpravách. Súčasťou albumu je duet Biela pieseň so Zuzanou Smatanovou.