Speváčka Kylie Minogue s novým albumom Golden vedie britský rebríček

Album sa na vrchol britského rebríčka vyšvihol už týždeň po vydaní.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Austrálska popová diva Kylie Minogue patrí medzi najvytrvalejšie interpretky, nová platňa Golden je jej štrnástym štúdiovým albumom. Predznamenal ho singel Dancing, ktorý je mnohými považovaný za jednu z najlepších piesní tridsaťročnej kariéry speváčky. Kylie v ňom podobne ako na celom albume koketuje s country. Tento výlet na americký vidiek jej vyniesol prvé miesto v britskej hitparáde s prepočtom cez 48-tisíc predaných kópií za prvý týždeň.



Album sa na vrchol britského rebríčka vyšvihol už týždeň po vydaní, pre speváčku ide už o šieste prvenstvo na britských ostrovoch. V minulosti tam dokázala zvíťaziť s nahrávkami Kylie (1988), Enjoy Yourself (1989), Greatest Hits (1992), Fever (2001) a Aphrodite (2010). Tentokrát predbehla aj Thirty Seconds To Mars, Cardi B, Georga Ezru alebo soundtrack The Greatest Showman, ktorý je zatiaľ najpredávanejším albumom roka 2018.



V poradí štrnásta štúdiovka tejto austrálskej krásky ponúka rovný tucet trackov, sú nimi Dancing, Stop Me from Falling, Golden, A Lifetime to Repair, Sincerely Yours, One Last Kiss, Live a Little, Shelby '68, Radio On, Love, Raining Glitter a Music's Too Sad Without You. Autorsky sa Kylie podieľala na všetkých dvanástich piesňach.



Speváčka, skladateľka a herečka Kylie Minogue (*28.5.1968, Melbourne, Austrália) začínala umeleckú dráhu už v jedenástich rokoch v austrálskych televíznych seriáloch, tým prvým bol The Sullivans. V ďalšom seriáli Skyways hrala spolu s Jasonom Donovanom. K spevu sa dostala cez rugby, ktoré je v Austrálii národným športom. Pred zápasom rugby v júli 1987 dostala ponuku zaspievať na štadióne, vybrala si skladbu Loco-Motion americkej speváčky Little Evy. Zaujala vydavateľskú firmu Mushroom a mesiac nato ju nahrala v štúdiu. Pesnička sa stala hitom, v auguste 1987 viedla austrálsku hitparádu a stala sa najpredávanejším singlom 80. rokov v Austrálii. Kylie vzbudila záujem aj na britských ostrovoch, vo februári 1988 viedla prvýkrát anglický rebríček so skladbou I Should Be So Lucky. Od tej doby je na výslní svetovej hudobnej scény. V anglickej singlovej hitparáde mala zatiaľ 49 skladieb, z nich sedem sa dostalo až na prvé miesto. Vydala štrnásť štúdiových albumov, ten prvý Kylie vyšiel v júli 1988. K diskografii patrí aj šesť live a jedenásť kompilačných albumov. Hrala v siedmich filmoch a piatich televíznych seriáloch. V rámci turné Kiss Me Once vystúpila 19. októbra 2014 na koncerte v Bratislave.



TASR informovala Renáta Tomášová z vydavateľstva Warner Music Czech Republic.