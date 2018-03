Speváčka Lily Allen avizuje nový album No Shame, vydá ho v júni

Zatiaľ ostatný album papuľnatej umelkyne, ktorá s obľubou glosuje čokoľvek, vyšiel v máji 2014.

Bratislava 12. marca (TASR) - Speváčka Lily Allen informovala o novom albume. Platňu No Shame vydá 8. júna. Podľa jej vyjadrenia ide o najosobnejšiu nahrávku v doterajšej kariére. Poslucháčom ponúkla skladbu Trigger Bang s hosťujúcou grime hviezdou Giggs. Zároveň pri možnosti predobjednania albumu zverejnila aj dve ďalšie piesne Three a Higher.



Lily Allen je neposlušnou dámou britského popu. Svojrázna speváčka na seba prvýkrát upozornila v roku 2006, keď debutovala albumom Smile a hneď sa stala symbolom novej éry. Bola jedným z prvých hudobníkov, ktorý objavil internet. Jej hviezda sa rozžiarila na vtedy populárnu sociálnu sieť My Space, kde Lily Allen pravidelne publikovala nové skladby.







Dnes patrí Lily k najvplyvnejším speváčkam v Anglicku. Zatiaľ ostatný album papuľnatej umelkyne, ktorá s obľubou glosuje čokoľvek, vyšiel v máji 2014. Platňa Sheezus sa podobne ako aj predchádzajúca It's Not Me, It's You (2009) vyšvihla do čela britského rebríčka a mala úspech nielen medzi hudobnými novinármi.



TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Music Czech Republic.