Speváčka Olivia Newton-John slávi 70. narodeniny

Známa speváčka a herečka Olivia Newton-John oslávi 70. narodeniny. Nezabudnuteľná Sandy z hudobného filmu Pomáda (Grease) sa narodila 26. septembra 1948 v anglickom Cambridge.



Jej starý otec Max Born bol významným fyzikom a držiteľom Nobelovej ceny, otec bol profesorom jazykov. Olivia mala podobný osud ako bratia Gibbovci. Keď mala päť rokov, presťahovala sa s rodičmi do austrálskeho Melbourne.



Ako sedemročná hrala v divadelnej inscenácii Green Pastures. Už v škole založila skupinu Sol Four, ktorá sa orientovala na country hudbu. Spievať začala s folkovou skupinou, v šestnástich vyhrala spevácku súťaž. Odmenou bol zájazd do Anglicka a turné po anglických mestách. A v Anglicku už ostala.



V roku 1966 nahrala prvú skladbu Till You Say You'll Be Mine. S austrálskou speváčkou Pat Carollovou vytvorili duo Pat & Olivia. V letnej sezóne vystupovali v prímorských strediskách. V tom období sa zoznámila s Bruceom Welchom zo skupiny Shadows, ktorý jej výrazne pomohol v ďalšej dráhe. V roku 1970 účinkovala so skupinou Tomorrow. Rok nato ju angažoval Cliff Richard do svojho televízneho programu aj pre európske turné.



Prvýkrát sa objavila v anglickom rebríčku v marci 1971 s cover verziou piesne Boba Dylana If Not For You. Ďalšími úspešnými pesničkami boli v roku 1972 Banks Of Ohio a cover verzia skladby Georgea Harrisona What Is Life. V roku 1973 si pripísala na svoje konto ďalšie hity Take Me Home, Country Roads a Let Me Be There, za ktorú dostala prvú cenu Grammy.



V apríli 1974 reprezentovala Veľkú Britániu na piesňovej súťaži Veľká cena Eurovízie so skladbou Long Live Love. Skončila štvrtá, vyhrala švédska Abba s piesňou Waterloo. Ďalšie pesničky boli úspešné, medzi nimi If You Love Me, I Honestly Love You, za ktorú získala cenu Grammy, či Please Mr. Please. Päť jej skladieb bolo na prvom mieste americkej hitparády a Olivia alebo aj Livvy, ako jej familiárne hovorili, sa stala americkým idolom. V roku 1975 sa do Spojených štátov aj presťahovala. V novembri 1976 jej televízna spoločnosť ABC vytvorila špeciálny hudobný program. V januári 1978 vyšla hitová kompilácia Olivia Newton-John's Greatest Hits.



Najväčší úspech jej priniesla postava Sandy vo filmovom muzikáli Grease (Pomáda) po boku Johna Travoltu, ktorý mal premiéru 16. júna 1978. Veľkým hitom z tohto filmu bolo dueto s Johnom Travoltom You're The One That I Want, ktorý sa dostal na prvé miesto v Spojených štátoch aj v Anglicku. Hitmi z filmu boli aj piesne Hopelessly Devoted To You a hlavne Summer Nights.



Na benefičnom koncerte Unicef v New Yorku, ktorý organizovala Organizácia Spojených národov, spievala 9. januára 1979. V júli 1980 mal premiéru hudobný film Xanadu. Olivia spolu s Geneom Kellym hrali hlavné úlohy. Film neuspel, soundtrack však zabodoval. Skladba Xanadu aj soundtrack sa dostali na prvé miesta hitparád. Úspešné boli aj piesne Magic a Physical, obe sa dostali v USA na prvé miesto. Úspešná bola aj v 80. rokoch, v roku 1979 jej kráľovná Alžbeta II. udelila Rad britského impéria, v roku 1981 dostala hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. V roku 1983 hrala vo filme Two Of A Kind.



Jej prvým manželom bol herec Matt Lattanzi, s ktorým sa zoznámila v roku 1980 pri nakrúcaní filmu Xanadu. V januári 1986 sa im narodila dcéra Chloe Rose. V júli 1992 jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Podarilo sa jej vyliečiť, manžel však odišiel od rodiny. Náročné obdobie prekonala a v roku 1997 vydala album Back With A Heart (Späť so srdcom). Jej druhým manželom je Austrálčan, podnikateľ John Easterling, ktorého si vzala v júni 2008. Priatelili sa viac ako 15 rokov.



Na svojom konte má 28 štúdiových albumov, šesť soundtrackov, šesť koncertných a jedenásť kompilačných albumov, najnovší Hopelessly Devoted: The Hits vyšiel v júni 2018. Predaj platní prevýšil 100 miliónov kópií, čo ju radí medzi najpredávanejších umelcov všetkých čias.