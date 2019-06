Spevák Lionel Richie oslávi 70. narodeniny

Richie je držiteľom piatich cien Grammy, celosvetový predaj jeho platní prevýšil 100 miliónov kópií.

Bratislava 20. júna (TASR) – Americký spevák, skladateľ, herec a producent Lionel Richie oslávi v týchto dňoch 70. narodeniny. Prišiel na svet 20. júna 1949 v americkom Tuskegee, štát Alabama, ako Lionel Brockman Richie Jr.



Študoval doma na Tuskegee inštitúte a Joliet Central High School v Joliet. Vynikal v tenise, dostal aj tenisové štipendium, vyštudoval bakalára v odbore ekonómia. Uvažoval o štúdiu teológie, všetky úvahy však prekonala hudba. Začínal v skupine Kappa Kappa Psi.



V roku 1968 prichádza do skupiny Commodores ako spevák a hráč na saxofóne. V roku 1972 podpísali zmluvu s vydavateľskou spoločnosťou Motown a v júli 1974 vydali prvý album Machine Gun. V singlovej hitparáde bodovali dve skladby, orchestrálka Machine Gun a I Feel Sanctified. Dvoma skladbami There's a Song In My Heart a Superman prispel na album autorsky aj Lionel. Najväčší úspech mal šiesty album Natural High z mája 1978, predovšetkým vďaka piesni Three Times a Lady, ktorá sa dostala na prvé miesto amerického singlového rebríčka. Úspech mal aj hneď ďalší album Midnight Magic, Skladba Still sa dostala na prvé miesto a song Sail On na štvrtú priečku singlového rebríčka. V roku 1981 mal premiéru film Endless Love. Rovnomennú pesničku zložil Richie a nahral ako duet s Dianou Ross. Skladba mala veľký úspech, na čele hitparády pobudla deväť týždňov. Commodores v zostave s Lionelom Richiem vydali desať albumov, v roku 1982 Richie zo skupiny odišiel a rozhodol sa pre sólovú dráhu. Po jeho odchode popularita kapely poklesla.



Už v októbri 1982 vydal prvú sólovú platňu s eponymným názvom Lionel Richie. Úspešné boli tri piesne z nej, You Are, My Love a hlavne Truly, ktorá sa v hitparáde dostala na prvé miesto. Naplno zabodoval s druhým albumom Can't Slow Down z októbra 1983, ten bol prvý v Anglicku aj doma v Spojených štátoch, Rovnako úspešný bol aj tretí Dancing on the Ceiling z júla 1986, doma prvý, tretí v Anglicku. Veľkými hitmi z týchto platní boli All Hight Long (All Night), Hello a Say You, Say Me, všetky tri skončili na prvom mieste hitparády.



V marci 2012 vydal zatiaľ ostatný, desiaty album Tuskegee. K diskografii patrí aj osem kompilácií a tri live albumy. V singlovej TOP 40 hitparáde mal 16 skladieb, päť z nich sa dostalo až na prvé miesto. Spolu s Michaelom Jacksonom sú autormi skladby We Are the World, ktorý v januári 1985 nahrala superformácia USA for Africa. Tvorilo ju 45 prevažne amerických interpretov, na singli vyšla v marci 1985 a predaj prevýšil 20 miliónov kópií.



Lionel je držiteľom piatich cien Grammy, celosvetový predaj jeho platní prevýšil 100 miliónov kópií. Patrí medzi podporovateľov nadácie pre výskum rakoviny prsníka. Bol dvakrát ženatý, je otcom troch detí, dcér Sofie Richie, Nicole Richie a syna Milesa Brockmana.