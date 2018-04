Spielberg: Indianu Jonesa možno stvárni po odchode Forda žena

Spielberg, ktorý režíroval všetky štyri diely série, vyhlásil, že si je absolútne istý, že Ford sa v pripravovanom piatom filme predstaví naposledy.

Londýn 4. apríla (TASR) - Ďalším predstaviteľom neohrozeného bádateľa Indianu Jonesa by mohla byť po odchode Harrisona Forda žena, tvrdí režisér tejto úspešnej dobrodružnej série Steven Spielberg.



Informoval o tom v stredu denník The Guardian.



Spielberg, ktorý režíroval všetky štyri diely série, vyhlásil, že si je "absolútne istý", že Ford sa v pripravovanom piatom filme predstaví naposledy. Zdôraznil však, že séria bude "určite pokračovať".



Na otázku, kto by sa potom mohol ujať hlavnej úlohy, režisér vyhlásil, že nastal čas na formálnu zmenu postavy. "Budeme musieť zmeniť meno Jones na Joan, a nebude na tom nič zlé," uviedol Spielberg.



Indiana Jones sa objavil vo filmoch Dobyvatelia stratenej archy (1981), Indiana Jones a chrám skazy (1984), Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989) a Indiana Jones a kráľovstvo krištáľovej lebky (2008).



Spielberg v marci potvrdil, že pripravovaný piaty diel, ktorý je zatiaľ bez názvu, sa začne nakrúcať na budúci rok v Británii, pričom premiéra má byť v roku 2020. Štvorica filmov zarobila takmer dve miliardy dolárov.