Spoločenské pomery v ČSR spred polstoročia pripomína výstava

Snímka z otvorenia vernisáže Obraz normalizácie - Československá dokumetnárna fotografia po roku 1968, 27. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 27. júna (TASR) – Návratom do diania historických udalostí pred polstoročím je výstava Obraz normalizácie v bratislavskej galérii Nadácie Slovak Press Photo. Jej podtitul Československá dokumentárna fotografia po roku 1968 potvrdzujú autori z oboch následných krajín. Českú republiku zastupujú Vladimír Birgus a Jindřich Štreit, ktorí fotili na vidieku aj v mestách. Teritóriom Slovákov Juraja Bartoša a Petra Procházku bolo rušné prostredie Bratislavy.na stredajšej vernisáži výstavy povedala jej kurátorka Bohunka Koklesová, ktorá vybrala asi 50 fotografií z archívov autorov.Podľa nej všetci štyria fotografovali život obyčajných ľudí po rozhodnutiach politikov, ktorými radikálne zmenili život z predchádzajúcej eufórie začínajúcej slobody. Nastala u nich apatia, rezignácia a nezáujem. Do prvomájových sprievodov chodili z povinnosti, boli smutní. Na záberoch vidieť istú mieru osamelosti, absenciu vlastných rozhodnutí, prispôsobenie sa novému poriadku v spoločnosti. Bezútešná situáciačloveka je však na záberoch neraz konfrontovaná s absurditou všedného dňa, socialistickým životným štýlom alebo s prenikaním politického a osobného života.Vtipne pôsobia heslá o voľbe mieru, výzdoba výkladov obchodov a iné absurdity. Ale aj smelosť viacerých študentov, ktorí 1. mája 1969 namiesto tradične povinných svetových osobností niesli transparenty s vlastnými portrétmi. Inú situáciu potvrdzujú povinné aktivity pionierov či zástupy čakajúce na mandarínky a iné vianočné nákupy. Presvedčivé dokumenty sú aj z vítania osobnosti Pražskej jari Alexandra Dubčeka alebo nástenný nápis: Tu zabili ruskí okupanti 18-ročné dievča 21. augusta 1968.Výstava potrvá do 13. septembra.