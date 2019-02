SR podporí obnovu observatória v Meudone, kde pôsobil Štefánik

V observatóriu pri Paríži si v marci tohto roka ministerka uctí pamiatku slovenského velikána položením venca k jeho meudonskému pamätníku.

Bratislava 16. februára (TASR) - Slovensko podporí v Roku M. R. Štefánika rekonštrukciu observatória vo francúzskom Meudone, kde na začiatku 20. storočia Štefánik ako astronóm pôsobil. Prispieť má sumou 350.000 eur. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) to uviedla na štvrtkovom (14.2.) stretnutí s francúzskym veľvyslancom v SR Christophom Léonzim.



V observatóriu pri Paríži si v marci tohto roka ministerka uctí pamiatku slovenského velikána položením venca k jeho meudonskému pamätníku. "Veľvyslanec Francúzska potvrdil, že 4. mája 2019 sa na 100. výročí úmrtia Štefánika plánujú zúčastniť najvyšší predstavitelia francúzskej vlády," informuje na webe rezort kultúry. Na počesť Štefánika zorganizuje Francúzsky inštitút v Bratislave odborné konferencie, prednášky a výstavy. "Celoživotné dielo a osobnosť M. R. Štefánika je naše spoločné dedičstvo," skonštatoval na stretnutí Léonzi.



Témou stretnutia bol aj celkový potenciál bilaterálnych vzťahov v tomto roku. K ich rozvoju má prispieť tiež účasť Slovenska na knižnom veľtrhu Livre Paris 2019. "Návštevníci budú môcť spoznať 800 slovenských knižných titulov vrátane 25 diel vo francúzštine," spresnilo ministerstvo.



Francúzsko-slovenskú kultúrnu spoluprácu v tomto roku podčiarkujú aj nedávno otvorené dve slovensko-francúzskej galérie v Bratislave a tiež dve rozbehnuté filmové koprodukcie – film Generál, venovaný pamiatke M. R. Štefánika, ktorého režisérom je 57-ročný parížsky rodák Jérôme Cornuau, a tiež dráma Ľúbim do besnenia, ktorá bude predstavená v roku 2020 na filmovom festivale v Cannes.



Rok 2019 vyhlásila za Rok M. R. Štefánika vláda SR na svojom rokovaní 6. februára. Séria podujatí a projektov, ktoré s ním súvisia, pripomenie dve dôležité výročia – 100 rokov (4.5.2019) od Štefánikovej tragickej smrti pri Ivanke pri Dunaji a 140. výročie jeho narodenia v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom, ktoré pripadá na 21. júla 2020. "Obe tieto výročia sú tiež príležitosťou na zveľadenie lokalít, ktoré sú späté so Štefánikovým menom," pripomenul rezort kultúry.