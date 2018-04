Kontroverzný Gagarinov pamätník v Belehrade odstránia, postavia nový

V utorok o tom informoval mestský manažér Goran Vesič, ktorého citoval srbský portál b92.net.

Belehrad 11. apríla (TASR) - Kontroverzný, len nedávno osadený pomník ruskému kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi v srbskej metropole Belehrad celý odstránia a postavia nový. V utorok o tom informoval mestský manažér Goran Vesič, ktorého citoval srbský portál b92.net.



Pamätník stojí vo štvrti Nový Belehrad na ulici, ktorá je tiež pomenovaná po Gagarinovi. Vo štvrtok 12. apríla si svet pripomína Medzinárodný deň letu človeka do vesmíru, keďže dôstojník sovietskeho armádneho letectva, 27-ročný Gagarin, sa práve 12. apríla 1961 stal prvým človekom vo vesmíre. Gagarinov let v kozmickej lodi Vostok trval 108 minút.



Medzitým existujúci pomník "stratil hlavu" - to znamená, že sochu, predstavujúcu hlavu slávneho ruského kozmonauta, už z vysokého podstavca odstránili.



Túto hlavu, nainštalovanú na vrchu vysokého piedestálu, kritizovalo mnoho ľudí - podľa nich bola neprimerane malá k spomínanému podstavcu a práve to spôsobilo v pondelok búrku negatívnych reakcií, dokonca žartov.



Vesič v utorok dodal, že nový monument bude musieť dostať súhlas "všetkých príslušných inštitúcií".



"Gagarin bude mať v Belehrade pamätník hodný prínosu, ktorý priniesol ľudstvu," uviedol Vesič vo vyhlásení vydanom po záplave kritiky voči pôvodnému pomníku.



Vesič tiež povedal, že sa stretol so zástupcami Karičovej nadácie, ktorí rozbehli iniciatívu za vybudovanie monumentu a financovali ho.



Podľa vyhlásenia dospeli na stretnutí k záveru, že požiadavky nadácie neboli počas procesu navrhovania splnené a že mesto, ministerstvo kultúry, ani Úrad na ochranu kultúrnych pamiatok v Belehrade nedali súhlas na vizuálne riešenie.



Nie je jasné ani to, kto nariadil odstránenie hlavy z piedestálu, dodal v utorok portál b92.net.