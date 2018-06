ĎALŠIE FIASKO: Štart japonskej rakety MOMO sa skončil neúspechom

Raketa štartovala z oblasti mesta Taiki na ostrove Hokkaidó. Podarilo sa jej vyletieť do výšky len niekoľko desiatok metrov, potom z časti, kde sa nachádzali motory, začal vychádzať čierny dym. Foto: TASR/AP

Tokio 30. júna (TASR) - Štart rakety MOMO vyrobenej súkromnou japonskou firmou sa v sobotu skončil neúspechom. Výrobca rakety, spoločnosť Interstellar Technologies, informoval, že raketa krátko po štarte spadla a vybuchla. Informovala o tom v sobotu televízna stanica SKY News.Raketa štartovala z oblasti mesta Taiki na ostrove Hokkaidó. Podarilo sa jej vyletieť do výšky len niekoľko desiatok metrov, potom z časti, kde sa nachádzali motory, začal vychádzať čierny dym. Po náraze na zem raketa vybuchla a na mieste jej dopadu - v tesnej blízkosti štartovacej plošiny - vypukol požiar. Nikto však pri ňom nebol zranený. Plamene sa podarilo rýchlo uhasiť.Spoločnosť Interstellar Technologies teraz analyzuje príčiny neúspešného štartu svojej rakety.Neúspechom sa skončil aj let prvej rakety MOMO vlani v júli. Vtedy bol problém s vysielaním telemetrických údajov do riadiaceho centra. V dôsledku toho padlo rozhodnutie o vyradení motorov rakety, ktorá potom spadla do vôd Tichého oceánu.Raketa MOMO má desať metrov a váži okolo tony. Mala by byť schopná vyletieť do výšky okolo 100 kilometrov. Cieľom spoločnosti Interstellar Technologies, ktorú založil japonský podnikateľ Takafumi Horie, je vynášať mikrosatelity na suborbitálne a orbitálne dráhy.