SKROMNÁ HVIEZDA: Sting nechce na koncertoch v Rusku žiadne VIP zóny

Podľa vlastných slov chce pred sebou vidieť starých dobrých fanúšikov, ktorí nebudú musieť platiť príliš veľa.

Jekaterinburg 16. októbra (TASR) - Britský rockový spevák a skladateľ Sting požaduje, aby na jeho nadchádzajúcich koncertoch v Rusku neboli zriadené žiadne VIP zóny. Na tlačovej konferencii to uviedol v pondelok organizátor vystúpení Ivan Gomeľskij, ktorého citovala agentúra TASS.



"Ani v jednom z miest nebudú VIP zóny, ani v Moskve. Podľa vlastných slov chce pred sebou vidieť starých dobrých fanúšikov, ktorí nebudú musieť platiť príliš veľa," uviedol Gomeľskij. Sting plánuje predviesť na konci každej šou päť svojich najväčších hitov, a to aj z éry skupiny The Police.



Gomeľskij, ktorý má na starosti organizovanie Stingových koncertov v Jekaterinburgu a Kazani, doplnil, že medzi spevákovými požiadavkami bola tmavá miestnosť, v ktorej bude môcť meditovať a cvičiť jogu. Spevák, vlastným menom Gordon Sumner, príde do Ruska s osobným kuchárom.



Sting začne ruskú časť svojho svetového turné 5. novembra koncertom v Jekaterinburgu, ďalej s dvojdňovým odstupom absolvuje vystúpenia v Kazani, Petrohrade a Moskve. Sting je na turné spolu s jamajským spevákom Shaggym, s ktorým spoločne v apríli vydali i štúdiový album s názvom 44/876.



Turné sa začalo 19. júna v bulharskom Plovdive a ukončí sa 19. novembra v poľskom Gdansku. Dvojica hudobníkov vystúpila 26. júna aj na Bratislavskom hrade.