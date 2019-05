Stratili ste občiansky preukaz? Možno ho zablokovať aj cez internet

Službu môže využiť každý, kto má aktivovaný elektronický preukaz, čiže ten, kto má k nemu bezpečnostný osobný kód (BOK).

Bratislava 4. mája (TASR) - V prípade straty občianskeho preukazu (OP) v zahraničí či na Slovensku môže jeho držiteľ využiť možnosť zablokovať ho cez internet. Táto elektronická služba má podľa Ministerstva vnútra (MV) SR slúžiť aj ako ochrana pred zneužitím preukazu i údajov.



"Ak sa nám prihodí, že občiansky preukaz nám ukradnú, alebo ho stratíme, treba sa rýchlo postarať o jeho zablokovanie. To môžeme urobiť klasickou cestou - návštevou najbližšieho pracoviska polície na Slovensku či v zahraničí. Oveľa pohodlnejší a rýchlejší spôsob je však zablokovať občiansky preukaz elektronicky," vysvetlili z tlačového odboru rezortu vnútra. Využiť ho môže každý, kto má aktivovaný elektronický preukaz, čiže ten, kto má k nemu bezpečnostný osobný kód (BOK).



Ako doplnili, urobiť sa to dá prostredníctvom stránky slovensko.sk, kde je prevádzkovaná služba pod názvom Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme agendy občianskych preukazov. Prostredníctvom nej si môžu ich držitelia sami upravovať svoje kontaktné údaje v evidenciách ministerstva – napríklad telefónne číslo či e-mail.



Služba okrem toho umožňuje tiež zadať "tzv. diskrétny údaj, ktorý je kľúčovým pri svojpomocnej elektronickej blokácii strateného či odcudzeného občianskeho preukazu". Rezort vysvetlil, že je to krátke heslo, ktoré si systém uloží do pamäte. V prípade straty či krádeže preukazu môže jeho držiteľ použiť heslo na prihlásenie sa do služby Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom. Tá je vedená na stránke ministerstva vnútra.



"Služba si od vás vyžiada vaše meno, priezvisko, rodné číslo a predovšetkým – diskrétny údaj. Občiansky preukaz bude automaticky zablokovaný a stáva sa neplatným a vy ste do 30 dní povinný požiadať o vydanie nového dokladu," doplnilo MV.



"Upozorňujeme, že ide o komunikáciu v elektronickom prostredí a aj tu treba dbať na zásady bezpečnosti. Diskrétny údaj – najmä v kombinácii s rodným číslom – nikomu neprezrádzajte. Ak si ho predsa len potrebujete niekde poznačiť, zvoľte bezpečný spôsob i miesto. Zablokovať občiansky preukaz vám totiž ľahko môže aj zlomyseľník, alebo človek s nečistými úmyslami," zdôraznil rezort.



Doteraz so službou podľa slov tlačového odboru prišlo do styku len 17.000 Slovákov s aktivovanými občianskymi preukazmi, hoci ju už v mnohých prípadoch Slováci úspešne využili.