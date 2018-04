Strety lietadiel s vtákmi sú bežná záležitosť, snažia sa im predísť

Na tom, aby sa kolíziám s vtáctvom predchádzalo, pracuje biologická ochrana letiska.

Bratislava 21. apríla (TASR) - Strety lietadiel s vtákmi sú bežné a na letovú prevádzku veľký vplyv nemajú. Vlani na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenali 22 potvrdených stretov lietadiel s vtákom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Z celkového počtu vyše 27.000 letov, ktoré sa na letisku v Bratislave uskutočnili, vlani podľa nej zaznamenali 22 potvrdených stretov lietadiel s vtákom. "Čiže v priemere na 1000 letov to vychádza na 0,8 stretu s vtákom. Dá sa teda povedať, že strety s vtákom sú v letectve bežnou záležitosťou, ale majú nízky vplyv na letovú prevádzku," tvrdí Ševčíková. K poškodeniu lietadla v roku 2017 došlo len v jednom prípade, zdôraznila hovorkyňa bratislavského letiska.



Dodala, že rovnaký počet stretov s vtákmi zaznamenali aj v roku 2016. "Každoročne ide zhruba o 20 až 30 stretov," spresnila.



Ku kolíziám s vtákmi dochádza podľa nej najčastejšie v letnom období. "Najviac v auguste, v júli a v júni. Najmenej v novembri a decembri," dodala. K stretom väčšinou dochádza za vidna. "Počas súmraku alebo noci minimálne," doplnila.



Na tom, aby sa kolíziám s vtáctvom predchádzalo, pracuje biologická ochrana letiska. "Sú to školení zamestnanci letiska, vlastne sokoliari, ktorí majú k dispozícii 17 dravcov. Medzi nimi napríklad sokol skalný, sokol rároh, kaňúr okrúhlochvostý, ktoré vždy vypúšťajú pred príletmi," opísala Ševčíková.



Pri dráhach letiska sú podľa nej dravce prítomné od východu až do západu slnka pred každým príletom a odletom a zasahujú aj na vyžiadanie riadenia letovej prevádzky.



Na plašenie vtáctva biologická ochrana letiska používa aj zvukové nahrávky iných vtákov, pušky či poľovné psy, uvádza Ševčíková.



Do akej miery sú strety s vtákmi nebezpečné podľa nej závisí od toho, či ide o kolíziu s motorom alebo inou časťou lietadla.



Zodpovednosť sa v takýchto prípadoch vyvodzuje na základe toho, v akej fáze ku kolízii došlo a kedy to pilot nahlási. "Môže to byť aj niekoľko minút po odlete, keď je lietadlo už nad územím letiska. V takýchto prípadoch máme interné vyšetrovanie, aby sme vedeli, že do akej miery by mohlo byť zodpovedné letisko," vysvetlila hovorkyňa.



Nebezpečenstvo podľa nej však nepredstavuje len vtáctvo. "Ohrozením letovej prevádzky sú aj živočíchy, ktoré sa nachádzajú v zemi či na trávnatej ploche letiska. Čiže krtkovia, sysle alebo dokonca sme na dráhach letiska mali už aj líšku," poznamenala Ševčíková.