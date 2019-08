Vedci objavili v arktickom snehu enormnú koncentráciu mikroplastov

Berlín 15. augusta (TASR) - Vedci našli množstvo maličkých čiastočiek plastu aj v arktickom snehu, čo poukazuje na to, že tzv. mikroplasty sú vťahované do atmosféry a prenášané na veľkú vzdialenosť do niektorých z najodľahlejších kútov planéty. Informovala o tom agentúra AP.Výskumníci študovali vzorky snehu odobraté na miestach v Arktíde, v severnom Nemecku, v bavorských a švajčiarskych Alpách a na severomorskom ostrove Helgoland.povedala Melanie Bergmannová, výskumníčka z Ústavu Alfreda Wegenera pre polárny a morský výskum v nemeckom Bremerhavene.Zistenia vedci publikovali v stredu v odbornom časopise Science Advances.Predošlé štúdie už preukázali prítomnosť mikroplastov - čo sú malé úlomky plastov, definované ako čiastočky s priemerom menej než päť milimetrov - vo vzduchu v Paríži, Teheráne či čínskom meste Tung-kuan, píše AFP.Nový výskum ukázal, že tieto kúsky plastov sa môžu dostať do vzduchu podobne ako prach, peľ a jemné čiastočky z výfukových splodín.Vplyv mikroplastov na životné prostredie je predmetom čoraz väčšieho znepokojenia, vedci však dosiaľ nezistili, aké účinky majú na ľudí alebo zvieratá.Spoluautorka štúdie Bergmannová uviedla, že najväčšiu koncentráciu mikroplastov objavili v bavorských Alpách, kde v jednej zo vzoriek namerali viac než 150.000 čiastočiek na liter.Hoci arktické vzorky boli menej znečistené, vzorka s treťou najvyššou koncentráciou - 14.000 čiastočiek na liter - pochádzala z ľadovej kryhy z prielivu medzi Grónskom a ŠpicbergamiV priemere výskumníci zistili vo vzorkách z tohto regiónu 1800 čiastočiek mikroplastov na liter.Podľa autorov je dosiaľ šírenie mikroskopických plastových čiastočiek vzduchom ako zdroj kontaminácie zanedbávané a malo by sa sledovať pri štandardných programoch monitorovania znečistenia vzduchu.dodala Bergmannová.Biológ z Nórskej univerzity techniky a prírodných vied Martin Wagner, ktorý sa na štúdii nezúčastnil, uviedol, že zistené mimoriadne vysoké koncentrácie mikroplastov môžu byť sčasti výsledkom metód, aké vedci použili. Umožnili im totiž objaviť čiastočky s priemerom len 11 mikrometrov, teda 0,011 milimetra, čo je menej než hrúbka ľudského vlasu.citovala Wagnera AP.