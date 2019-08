ŠTÚDIA: Za horúčavy môžu zrejme klimatické zmeny spôsobené človekom

Rekordné teploty zaznamenali meteorológovia minulý týždeň v Belgicku (40,2 stupňa Celzia), Holandsku (38,8 stupňa Celzia), v Nemecku, Británii či vo francúzskej metropole Paríž.

Amsterdam 2. augusta (TASR) - Mnohé dôkazy nasvedčujú tomu, že vlnu horúčav, ktorá minulý týždeň postihla západnú Európu, spôsobilo globálne otepľovanie, za ktoré môže ľudstvo. Vyplýva to z odbornej štúdie medzinárodného tímu európskych vedcov, ktorá bola zverejnená v piatok.



Podľa tohto výskumu vedeckej skupiny World Weather Attribution (WWA) by bola teplota v krajinách, ktoré zasiahli rekordné vysoké teploty, nižšia o 1,5 až tri stupne Celzia, ak by sme žili vo svete, ktorý neovplyvnili človekom spôsobené klimatické zmeny.



Počasie v kontinentálnej západnej Európe bolo také extrémne, že namerané hodnoty by boli bez vplyvu klimatických zmien nanajvýš nepravdepodobné, píše sa v štúdii, z ktorej citovali svetové tlačové agentúry AP a AFP.



Rekordné teploty zaznamenali meteorológovia minulý týždeň v Belgicku (40,2 stupňa Celzia), Holandsku (38,8 stupňa Celzia), v Nemecku, Británii či vo francúzskej metropole Paríž, kde 25. júla namerali nový teplotný rekord 41 stupňov Celzia.