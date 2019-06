Superstar T. Mašková nahrala Žár, prvý singel v češtine

Mašková, ktorá aktuálne žije a tvorí v Bratislave, v novej pesničke naplno ukazuje, že spevácku súťaž vyhrala právom.

Bratislava 17. júna (TASR) - Po minuloročnom debutovom singli New Me predstavuje aktuálna držiteľka titulu Československá SuperStar Tereza Mašková svoj prvý singel v češtine. "V novinke Žár burcuje fanúšikov, aby sa nedali zraziť na kolená sklamaniami a aby nenechali vyhasnúť svoj vnútorný oheň," TASR o tom informovala Adriána Čahojová z agentúry Soul For Show.



Mašková, ktorá aktuálne žije a tvorí v Bratislave, v novej pesničke naplno ukazuje, že spevácku súťaž vyhrala právom. Po hudobnej stránke novinka vznikala pod rukami zvukových majstrov z bratislavského Creative Music House - Terezinho producenta Petra Grausa a manažéra Olivera Žiláka. Svoj druhý singel chcela predstaviť v češtine. Po textovej stránke ho zverila skúsenej Patricii Fuxovej z českej hudobnej formácie Vesna, ktorá v minulosti textom opatrila skladby Karla Gotta či Ewy Farnej. Ako Mašková s odstupom času hodnotí, prvá spolupráca s Fuxovou bola nad jej očakávania. "Dali sme jej melódiu, ja som jej vysvetlila, akú emóciu cítim a chcem vložiť do jednotlivých pasáží skladby, a ona sa už postarala o zvyšok. A myslím si, že to zvládla bravúrne," uviedla. Mašková zároveň dodáva, že veľká vďaka za podporu v projekte Žár patrí aj jej kolegovi, českému spevákovi Matějovi Vávrovi, ktorý pomáhal pri hudobnej produkcii skladby a jej interpretácii.



Skladba Žár sa stala speváčkiným singlovým debutom v češtine. Ako vníma rozdiel medzi spevom v češtine a angličtine a prečo sa rozhodla pre zmenu? "Povedala by som, že postupom času, ako človek starne, zistí, že ten náš rodný jazyk je naozaj pekný. Oveľa viac vnímam slová v rodnom jazyku a nemám tendencie ísť do zahraničia, chcem radšej, aby si mohli spievať moje skladby ľudia, ktorí ma počúvajú tu u nás doma," vyhlásila 23-ročná Mašková s tým, že aj debutový album, ktorý momentálne pripravuje, plánuje naspievať kompletne v češtine.







"Najdôležitejším posolstvom tejto pesničky je, že vášeň pre to, čo robíme, a to, kým sme, sú silnejšie než chvíle pochybností. Keď ale ideme za svojím cieľom, je možné, že niečo stratíme. Odchádzajú ľudia, ktorí v nás neverili alebo v nás to posolstvo nevnímali. Aby sme svoje ciele dosiahli, musíme aj niečo obetovať. Každý z nás môže byť občas zmätený a nikto nechce urobiť chybu. Ale tá Žiara a vášeň pre to, čo chceme, nám dáva motiváciu ísť ďalej. Chcela by som touto piesňou motivovať, aby tá Žiara bola silnejšia než pochybnosti v nás samých," priblížila odkaz, ktorý chce odovzdať fanúšikom prostredníctvom svojej najnovšej skladby.



Vnútornú silu človeka a oheň skrytý v každom z nás, ktoré opisuje v piesni, chcela Mašková stvárniť aj vizuálne a odzrkadliť ich vo videoklipe. Réžiu a strih zverila opäť Jakubovi Mahdalovi a jeho tímu Jacoby Films, ktorý sa osvedčil pri jej debutovom rozprávkovom klipe New Me. Námet videoklipu načrtla spoločne s manažérom Oliverom Žilákom a Mahdal následne celú ideu domyslel a dal jej obrazovú podobu. "Cieľom záberov bolo klásť váhu na text - na každé jedno slovo, preto sme zvolili formu čistých pozadí, v ktorej sa snažíme vytvoriť napätie a zároveň pôsobiť prirodzene," vysvetľuje speváčka minimalistický vizuál, úvod videoklipu nakrútený na jeden záber a farebné kontrasty, ktorými chcela dosiahnuť metaforickú "vizuálnu nahotu", a tak zdôrazniť silnú textovú výpoveď.