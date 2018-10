Súťaž krásy žien preživších holokaust vyhrala 93-ročná Tova Ringerová

93-year-old crowned Israel’s new ‘Miss Holocaust Survivor’: Tova Ringer, who lost her entire family in Auschwitz, wins annual pageant in Haifa dedicated to survivors of Nazi genocide https://t.co/LN5jh544j0 TimesofIsrael pic.twitter.com/LLpnfvm4VB — Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) October 15, 2018

Haifa 15. októbra (TASR) - Tradičnú súťaž krásy žien preživších holokaust vyhrala tento rok 93-ročná Tova Ringerová, rodáčka z Poľska, ktorá prišla o svojich rodičov, štyri sestry a starú mamu v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Súťaž krásy sa konala v nedeľu v izraelskom meste Haifa, informovala agentúra Reuters.Do finále postúpilo 12 účastníčok, najmladšia z nich má 74 rokov a stále pracuje ako učiteľka, napriek zdravotným problémom, ktoré súvisia so zápalom pľúc z detstva, spresnil Reuters. Dve z účastníčok sú autorkami kníh so svojimi spomienkami na holokaust. Súťaže krásy sa zúčastnili aj 81-ročná gynekologička či technička plynových zariadení.Prvá takáto súťaž krásy žien, ktoré počas druhej svetovej vojny prežili holokaust, sa konala v roku 2012. Vtedy správa o príprave tohto podujatia vyvolala v izraelskej spoločnosti zmiešané reakcie. Kritici totiž vyslovujú obavy, či nejde o znevažovanie pamiatky šiestich miliónov obetí holokaustu.Podľa iniciátora projektu Šimona Sabaga ženy, ktoré prežili takú tragédiu, akou bol holokaust, majú právo na pozornosť a nadšenie publika. Rovnaký názor vyjadril aj jeden z divákov, 53-ročný manažér z Nemecka Jan Fischer. Uviedol, že pre jeho generáciu je veľmi dôležité poznať históriu holokaustu a rovnako dôležité je aj podporiť preživších.Organizátorom sa podľa viacerých izraelských médií darí vytvárať počas súťaže atmosféru slávnostnosti i úcty k účastníčkam, ktoré si napriek prežitej tragédii udržali krásu, šarm a optimizmus.Samotná korunovaná kráľovná krásy uviedla, že je "" a vďačná všetkým ľuďom, ktorí do prípravy súťaže "uviedla Tova Ringerová - bývalá klenotníčka - po tom, ako jej do bielych vlasov vsadili tiaru kráľovnej krásy.V Izraeli momentálne žije ešte asi 270.000 ľudí, ktorí počas druhej svetovej vojny v Európe prežili vyvražďovanie Židov.