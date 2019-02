Švajčiarsko odmení hackerov, ak preniknú do nového volebného systému

Súťaž je dotovaná sumou 150.000 švajčiarskych frankov (takmer 132.000 eur).

Ženeva 8. februára (TASR) - Švajčiarska vláda zverejnila výzvu pre hackerov - ak sa im podarí preniknúť do nového elektronického volebného systému, dostanú finančnú odmenu. Súťaž je dotovaná sumou 150.000 švajčiarskych frankov (takmer 132.000 eur). Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Švajčiarske úrady oznámili, že fiktívne voľby sa budú konať od 25. februára do 24. marca a vyzvali všetkých, ktorí chcú ukázať svoj hackerský talent, aby sa zaregistrovali na webovej stránke onlinevote-pit.ch. Môžu sa pokúsiť zmanipulovať spočítavanie hlasov, prezrieť si odovzdané hlasy, porušiť volebné tajomstvo alebo obísť bezpečnostné systémy, uvádza sa na webovej stránke.



Výška odmeny bude závisieť od miery prieniku do systému, ktorú hacker dosiahne. Najvyššiu sumu - 50.000 švajčiarskych frankov (44.025 eur) dostane ten, komu sa podarí zmanipulovať počet hlasov bez toho, aby ho odhalili.



Švajčiarske úrady dúfajú, že táto výzva pomôže zabezpečiť, prípadne zlepšiť bezpečnosť nového elektronického hlasovacieho systému.



Mnohí švajčiarski voliči, ktorí sú pravidelne vyzývaní zúčastniť sa na referendách a hlasovaniach, uprednostňujú odovzdanie svojho hlasu poštou a čoraz častejšie aj online.



Elektronické hlasovanie sa od roku 2004 testuje v niekoľkých švajčiarskych kantónoch. Vlani vláda spustila iniciatívu, na základe ktorej chce do dvoch rokov zaviesť online hlasovanie ako tretiu možnosť na celoštátnej úrovni.