ROK 2018 PRINIESOL: Ekologický dlh, čokoládovú dlažbu, odkaz vo fľaši

JANUÁR

Na archívnej snímke z 11. januára 2018 v Londýne zamestnanci aukčnej siene Sotheby's upravujú rám s časťou vlajky z bitky pri Trafalgare. Foto: TASR/AP

Trojnásobný majster sveta v cyklistike Slovák Peter Sagan daroval pápežovi Františkovi podpísaný dres majstra sveta na pravidelnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra vo Vatikáne 24. januára 2018. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

Stodvanásťročný Japonec Masazó Nonaka drží v rukách certifikát Guinnesovej knihy svetových rekordov, ktorá ho označila za najstaršieho žijúceho muža na svete počas slávnostnej ceremónie v meste Ašoro na ostrove Hokkaidó na severe Japonska. Foto: TASR/AP

MÁJ

Na archívnej snímke herci z komediálneho seriálu Priatelia, zľava Matthew Perry (ako Chandler), Courtney Coxová-Arquettová (Monica), David Schwimmer (Ross), Jennifer Anistonová (Rachel) a Matt LeBlanc (Joey). Foto: TASR/AP

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

Londýnsky starosta Sadiq Khan ako balón v žltých plavkách. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Jenny Grahamová. Foto: theadventuresyndicate.com

NOVEMBER

Mačacie múmie sú vo vnútri faraónskej hrobky na okraji archeologického komplexu pyramíd panovníka Veserkafa v Sakkáre, južne od hlavného mesta Káhira 10. novembra 2018. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Na snímke chirurg Wellington Andraus ukazuje dievčatko, ktoré sa narodilo žene s transplantovanou maternicou od mŕtvej darkyne v nemocnici v brazílskom meste Sao Paulo. Foto: TASR/AP

Na videosnímke súkromná vesmírna loď Dragon. Foto: TASR/AP

Titul Miss Universe 2018 získala Catriona Grayová (vľavo) z Filipín počas prestížnej súťaže krásy Miss Universe 2018 v thajskom Bangkoku 17. decembra 2018. Foto: TASR/AP

Svet 20. januára (TASR) - TASR pripravila a ponúka výberovú chronológiu zaujímavostí, ktoré sa udiali počas roka 2018.- Časť britskej vlajky z legendárnej bitky pri Trafalgare predali na aukcii za 297.000 libier (335.336 eur). Fragment pochádzal z vlajky, ktorá viala na bojovej lodi HMS Victory admirála Nelsona počas bitky pri myse Trafalgar. Kúsok zachovanej vlajky, ktorý meral asi jeden meter z každej strany, ponúkali s odhadovanou cenou 80.000-100.000 libier (90.320-112.900 eur).- Londýnska zoo pomenovala po snúbenici britského princa Harryho novonarodené mláďa okapie pralesnej, najbližšej žijúcej príbuznej žiráf. ZOO informovala, že mláďa sa narodilo začiatkom decembra 2017 a dostalo meno Meghan - na počesť svadby Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou. Okapia, známa aj pod neformálnym názvom pralesná žirafa, obýva dažďové pralesy pozdĺž rieky Kongo.- Malajzijská štátna zoologická záhrada oznámila narodenie mláďaťa pandy veľkej. Išlo už o druhé mláďa rodičov, ktorí boli na desať rokov vypožičaní z Číny. Mláďa sa narodilo 14. januára a malo 150 gramov. Rodičia Sing Sing a Lien Liang prišli do Malajzie z Číny v roku 2014 v rámci osláv 40. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.- Slovenský cyklista Peter Sagan sa vo Vatikáne zúčastnil na generálnej audiencii u pápeža Františka. K hlave katolíckej cirkvi sa dostal spolu s manželkou Katarínou a aj synom Marlonom. Sagan daroval pápežovi podpísaný dres majstra sveta a bicykel v pápežských farbách s nápisom Francesco. Sagan patril medzi 150 VIP hostí, ktorých pozvali na oficiálnu audienciu. Na nej sa trojnásobný majster sveta stretol s Františkom aj osobne.- Nález pravekých kamenných nástrojov v Indii naznačuje, že ľudskí predkovia migrovali z Afriky oveľa skôr, než sa doteraz myslelo. Informovali o tom odborníci vo vedeckej štúdii zverejnenej v časopise Nature. Štúdia je založená na 7200 kamenných artefaktoch zozbieraných z archeologického náleziska v Attirampakkame na juhu Indie. Nájdené nástroje vyrobili niekedy pred 172.000-385.000 rokmi, tvrdia indickí a francúzski bádatelia. Nálezy môžu podľa nich viesť k opätovnému posúdeniu migrácie ľudí z Afriky.- Jeden z najstarších známych odkazov vo fľaši na svete - v tomto prípade napísaný v nemčine - našli napoly zasypaný pieskom na pláži v štáte Západná Austrália. Už pred 132 rokmi ho hodili cez palubu do Indického oceánu. Historický nález sa podaril Austrálčanke Tonyi Illmanovej, keď kráčala po pieskových dunách na ostrove Wedge, 180 kilometrov severne od Perthu.- Sieť reštaurácií McDonald's dočasne prevrátila svoje slávnepísmena M v názve tak, aby vyzerali ako "W" (v slove Women, ženy). Urobila to podľa svojich slov na počesť Medzinárodného dňa žien.- Japonec Masazó Nonaka dostal osvedčenie, že je najstarší žijúci muž na svete - mal 112 rokov a 259 dní. Nonakovi udelila potvrdenie spoločnosť Guinnessove svetové rekordy na slávnosti uňho doma v meste Ašoro, na severojaponskom ostrove Hokkaidó. Rekordér sa narodil 25. júla 1905, vyrastal vo veľkej rodine a po svojich rodičoch prevzal riadenie krčmy, ktorú po ňom zase prevzala jeho vnučka. Nonaka sa pravidelne chodí kúpať do neďalekých horúcich prameňov a rád si vychutnáva sladkosti.- Manželia z amerického štátu Michigan s 13 synmi privítali do rodiny 14. syna. Chlapec vážil 3,7 kilogramu a mal 53 centimetrov. Jeho matka Kateri Schwandtová povedala, že je na veľké rodiny zvyknutá, keďže ona sama pochádza z rodiny so 14 deťmi.- Vedenie Západnej japonskej železničnej spoločnosti (JR West) sa oficiálne ospravedlnilo verejnosti, lebo jej rýchlik odišiel zo stanice Notogawa o 24 sekúnd skôr, než mal. Sprievodca sa zrejme zle pozrel na hodinky a zatvoril dvere na vozňoch. Uviedlo to vedenie dopravnej spoločnosti v informácii pre verejnosť.napísala spoločnosť.- Polícia v americkom štáte Ohio si myslela, že jej volá opilec, keď muž tvrdil, že ho po ceste domov prenasleduje neodbytné prasa. Predsa len za ním vyslala v skorých ranných hodinách hliadku a tá zistila, že muž bol triezvy, ale naozaj za ním išlo mláďa ošípanej a nedalo sa odohnať. Jednému z mužov zákona z mesta North Ridgeville sa podarilo previezť prasa na policajnú stanicu, kde ho umiestnili do psej búdy.- Pápež František povolil revolučnú novinku. Prvýkrát v dejinách sa mal uskutočniť futbalový zápas medzi dvoma ženskými tímami zamestnankýň Vatikánu. Duel sa konal v rámci športového a rodinného sviatku (Family Day) 10. júna v športovom komplexe Pia XI. V mestskom štáte pracuje približne 750 žien, svoje vlastné družstvá však doteraz nemali.- Britská televízna stanica BBC oznámila, že bývalá hviezda amerického televízneho seriálu Priatelia Matt LeBlanc (Joey) oznámila, že po nasledujúcej sezóne odchádza z populárneho britského motoristického programu Top Gear. Moderátor uviedol, že program na stanici BBC bol, ale táto časovo náročná šou a s ňou spojené cestovné povinnosti ho odlučovali od rodiny a priateľov viac, než mu bolo príjemné.- Slovenský hokejista Zdeno Chára sa vrátil do školských lavíc. Kapitán Bostonu Bruins absolvoval spolu s ďalšími prominentnými športovcami letné štúdium na slávnej obchodnej škole v Harvarde. Chára bol súčasťou študijného programu v odbore podnikania v oblasti športu, médií a zábavy. Prednášky na Harvardovej univerzite viedla uznávaná profesorka Anita Elberseová, ktorá v minulosti spolupracovala s mnohými známymi športovcami, napríklad so španielskym futbalistom Gerardom Piquém alebo basketbalistom Pauom Gasolom.- Prestup Cristiana Ronalda do futbalového klubu Juventus Turín sa nestretol iba s pozitívnymi reakciami. Odborári Fiat-Chrysler totiž ohlásili štrajk. Automobilku kontroluje rodina Agnelliovcov, ktorá vlastní významný podiel aj v turínskom klube.?" uviedli odbory. Ronaldo má zmluvu do roku 2022 a mal by dostávať plat 30 miliónov eur ročne. Časť z neho má pritom uhrádzať práve automobilka Fiat, aby sa klub nedostal do problémov. Protestný štrajk v továrni v Melfi trval od večera 15. júla do rána 17. júla.- V Maďarsku dosiahol počet používateľov dronov až 100.000, z nich však bezpilotné lietadlá používal legálnym spôsobom len zlomok, citovala agentúra MTI predsedu Celoštátneho spolku pilotov dronov (DOE) Gergelya Tuzsona.malo už ľudstvo žiť na ekologický dlh. K tomuto dátumu totiž vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je biosféra schopná nahradiť za jeden rok. Zvyšných päť mesiacov roku 2018 malo žiť na tzv. environmentálny dlh. Uvádzalo sa to správe inštitútu Platforma globálnej ekologickej stopy (Global Footprint Network, GFN). Okamih zlomu nastáva každý rok o niekoľko dní skôr - v roku 2017 Celosvetový deň ekologického dlhu (Earth Overshoot Day) pripadol na 2. augusta.– Nemeckého ovčiaka, ktorý v roku 2016 zachraňoval ľudí po zemetrasení v stredotalianskom meste Amatrice i v ďalších podobných situáciách, otrávili. Oznámil to jeho majiteľ Fabiano Ettore. Polícia prípad začala vyšetrovať a talianski politici vyzvali na sprísnenie trestov za takéto činy.Indiánsky kmeň Siouxov prijal do svojich radov hráča tímu basketbalovej NBA Boston Celtics Kyrieho Irvinga. Syn Indiánky sa od tej chvíle mohol pýšiť menom(Malý vrch).povedal 191 cm vysoký rozohrávač.- V japonských vzdušných silách začala slúžiť prvá žena. Nadporučíčka Misa Macušimová (26) sa zaradila medzi pilotov bojových stíhačiek F-15 po tom, ako úspešne ukončila výcvik. Japonské vzdušné sily začali do svojich radov prijímať ženy v roku 1993, nie však za pilotky bojových a prieskumných lietadiel. Toto obmedzenie zrušili až v roku 2015.uviedla Macušimová.- V Londýne vypustili balón zobrazujúci starostu Sadiqa Khana v bikinách. Cieľom kampane jeho kritikov bolo dosiahnuť, aby sa Khan v nasledujúcich voľbách v roku 2020 nedostal znova do úradu. Dôvodom kampane je stúpajúca zločinnosť v britskej metropole a obhajoba slobody slova.- Britský herecký pár Rachel Weiszová a Daniel Craig privítal svojho prvého spoločného potomka - dcéru. Oscarová herečka a predstaviteľ Jamesa Bonda, ktorí sú známi úzkostlivým strážením svojho súkromia, sa v tajnosti zosobášili v roku 2011.- Škótka Jenny Grahamová sa vrátila z cesty okolo sveta, ktorú absolvovala na bicykli za 125 dní. Svojím príchodom na berlínske námestie Pariser Platz tak prekonala starý rekord stanovený na 144 dní a zabezpečila si miesto v Guinnessovej knihe rekordov.- V americkom štáte Južná Karolína padol jackpot v lotérii Mega Millions. Výherca získal rekordných 1,6 miliardy dolárov.- Miera, s akou sa topia ľadovce v oblasti západnej Číny, sa v uplynulých desaťročiach výrazne zvýšila, čo môže mať vplyv na zásoby pitnej vody pre 1,8 miliardy ľudí, varovala v mimovládna ochranárska organizácia Greenpeace.- Archeológovia objavili približne 40 kilometrov južne od Káhiry osem vápencových sarkofágov, v ktorých boli múmie. Egyptské ministerstvo pre pamiatky uviedlo, že múmie z Neskorého obdobia (664-332 pred n.l.) sú pokryté vrstvou maľovaného materiálu nazývaného kartonáž vo forme ľudského tela. Podľa ministerstva sa múmie našli v oblasti pyramídy kráľa Amenemheta II. na kráľovskom pohrebisku Dášúr. Nekropola bola pohrebiskom dvoranov a popredných hodnostárov.- Nemecké historické múzeum otvorilo v Berlíne výstavu zachytávajúcu, ako ozdoby vianočných stromčekov od 19. storočia odzrkadľovali jednotlivé éry. Exponáty boli rôzne, od tradičných gúľ až po hákové kríže a ďalšie nacistické symboly propagované za Adolfa Hitlera.- List nemecko-amerického teoretického fyzika Alberta Einsteina z roku 1954, v ktorom vedec odmieta slovo Boh akoa zápasí so svojou židovskou identitou, vydražil aukčný dom Christie's za 2,4 milióna dolárov.- V Brazílii sa narodilo prvé dieťa na svete, ktorého matke transplantovali maternicu od mŕtvej darkyne. Zdravé dievčatko sa narodilo v decembri 2017 v meste Sao Paulo a vážilo 2,5 kilogramu.- Americký herec a komik Kevin Hart oznámil, že sa vzdáva moderovania galavečera spojeného s odovzdávaním prestížnych cien Oscar. Ako dôvod uviedol pobúrenie, ktoré vyvolali jeho dávnejšie hanlivé výroky voči homosexuálom. Americká akadémia filmových umení a vied sa ku kauze zatiaľ nevyjadrila.- Posádka nákladnej lode zachránila v Južnom ľadovom oceáne účastníčku jachtárskych pretekov okolo sveta, Britku Susie Goodallovú, ktorej silný vietor poškodil plachetnicu.- Nepilotovaná nákladná loď Dragon súkromnej americkej spoločnosti SpaceX pristála na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).- Polícia v americkom štáte Texas zadržala 31-ročného muža, ktorý údajne tvrdil deťom pred kostolom, že Santa Claus v skutočnosti neexistuje. Obvinený bol z neoprávneného vniknutia na cudzí pozemok.- Cesta v nemeckom meste Westönnene bolačokoládou. Stalo sa tak po tom, ako čokoláda po nehode v neďalekej fabrike zaplavila ulicu. Udalosť spôsobilana skladovacej nádrži v čokoládovni DreiMeister. Po tom, ako sa horúca mliečna čokoláda roztiekla po chladnom chodníku, rýchlo stvrdla a na pomoc pri jej odstraňovaní museli privolať 25 požiarnikov. Tí sa následnezbavili za pomoci lopát a teplej vody.- Jedinečný neapolský dres bývalého argentínskeho futbalistu Diega Maradonu vydražili v Turíne za 12.000 eur.- Za novú Miss Universe bola v Bangkoku korunovaná miss Filipíny. Zvíťazila v ročníku súťaže, ktorý je považovaný za priekopnícky v súvislosti s účasťou historicky prvej transrodovej súťažiacej.- Po viac ako 17 rokoch, strávených na čele rebríčka najobdivovanejších žien Spojených štátov, bola Hillary Clintonová zosadená bývalou prvou dámou Michelle Obamovou. Vyplynulo to z výročného prieskumu verejnej mienky, uskutočneného agentúrou Gallup International Association.