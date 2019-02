Svetová šou Angry Birds on Ice prichádza do Bratislavy a Košíc

Bratislava 22. februára (OTS) - Je to jediná Angry Birds šou akéhokoľvek druhu na svete. A slovenskí herci a akrobati si zahrajú na 360-stupňovej scéne, ktorá je pri rodinných šou takejto veľkosti naozaj jedinečná. Už teraz si môžete kúpiť vstupenky na Angry Birds on Ice, ktorá vypukne 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave! Pre verných fanúšikov ponúka organizátor limitovanú akciu 3+1, pri kúpe 3 vstupeniek je štvrtá zadarmo.To musí zažiť celá rodina! Svetová šou Angry Birds on Ice v podaní slovenských umelcov vypukne na Slovensku 25. januára 2020 a už teraz si na ňu môžete kúpiť vstupenky. Šou na najvyššej úrovni prináša slovenská spoločnosť Comunique, ktorá postupne zverejňuje mená tvorcov. Režisérom šou je Juraj Benčík, prvý slovenský herec, ktorý vystupoval v Cirque du Soleil. Scénografom je uznávaný profesor na VŠMU Jozef Ciller a hudbu pre šou skladá známy multiištrurmentalista Oskar Rózsa.konštatujeriaditeľ spoločnosti Comunique.Unikátny projekt Angry Birds on Ice zastrešuje spoločnosť, ktorá má na konte nesmierne úspešnú šou Máša a medveď na ľade. Megaúspešní slovenskí tvorcovia ju predstavili vo svete, kde ju videlo vyše 160 000 ľudí v 7 krajinách. V Bratislave bolo celkovo 11 predstavení.,” plánujeAngry Birds on Ice je licencovaná šou, organizátorom sa podarilo získať licenciu od fínskeho štúdia Rovio pre celú Európu.“ rekapitulujeSpoločnosť Comunique aktívne funguje od roku 2014 a odvtedy úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice. Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk na https://predpredaj.zoznam.sk/en/tickets/angry-birds-ice-2020/ Pre verných fanúšikov ponúka organizátor limitovanú akciu 3+1, pri kúpe 3 vstupeniek je štvrtá zadarmo. Akcia platí na vybrané sektory v hale a je časovo obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com