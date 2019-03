VZ OSN vybralo uvedený dátum preto, lebo 3. marca 1973 bol schválený Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

New York 3. marca (TASR) - Zachovanie morských ekosystémov: pre ľudí a pre planétu - to je tento rok téma Svetového dňa divej prírody, ktorý pripadá na 3. marca.



V oceánoch žije takmer 200.000 identifikovaných druhov, avšak ich skutočný počet by sa mohol rátať v miliónoch, uviedla Organizácia Spojených národov (OSN). Ďalej zdôraznila, že tri milióny ľudí závisia od morskej a pobrežnej biologickej rozmanitosti (biodiverzity). Morská flóra a fauna živila celé civilizácie a počas tisícročí prispievala k rozvoju ľudstva. Obohatila rôznym spôsobom životy ľudí v oblasti kultúry, duchovna aj rekreácie.



Svetový deň divej prírody je v tomto roku v súlade so 14. zo 17 Cieľov udržateľného rozvoja. Na samite OSN v New Yorku v septembri 2015 sa lídri z celého sveta zaviazali, že skončia s chudobou, budú bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na svete, ale aj pre planétu Zem. Sedemnásť Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednomyseľne prijalo 193 krajín, predstavuje nový univerzálny štandard pre rozvoj, v ktorom sa myslí na všetkých obyvateľov planéty.



"Počas tohtoročného Svetového dňa divej prírody je vhodné vykonať podujatia zamerané na osvetu ľudí o bohatstve rôznorodosti morskej fauny a flóry a ich veľkom význame pre udržateľný rozvoj. Tak bude možné zaistiť, aby z funkčných ekosystémov mali úžitok aj budúce generácie ľudí," uviedol v posolstve k tomuto dňu generálny tajomník OSN António Guterres.



Svetový deň divej prírody ponúka príležitosť upozorniť verejnosť na nespočetné, krásne a rozmanité formy divej fauny a flóry. Zároveň tento deň dáva možnosť zvýšiť informovanosť ľudí o tom, aký úžitok môžu mať, ak sa budú venovať ochrane prírody, uviedla OSN.



Divé druhy fauny a flóry majú nevyčísliteľnú hodnotu a prispievajú rôznym spôsobom k trvalo udržateľnému rozvoju, v prospech krajín najmä z environmentálneho, genetického, sociálneho, ekonomického, vedeckého, vzdelávacieho, kultúrneho, rekreačného a estetického pohľadu.



OSN vyzvala svoje členské štáty, občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, ako i zástancov ekologických názorov, aby si pripomínali tento deň.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) vyhlásilo 3. marec za Svetový deň divej prírody rezolúciou A/RES/68/205, ktorú prijalo na svojom 68. zasadnutí 20. decembra 2013. Hlavným cieľom vyhlásenia tohto svetového dňa bolo a ostáva zvýšiť úroveň povedomia o zachovaní divej prírody pre ľudstvo.



VZ OSN vybralo uvedený dátum preto, lebo 3. marca 1973 bol schválený Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Tento dohovor zohráva dôležitú úlohu pri regulácii medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín.



Už na 16. zasadnutí Konferencie krajín CITES, ktorá sa konala v Bangkoku 3.-14. marca 2013, zaznel návrh, aby bol vyhlásený za Svetový deň divej prírody práve 3. marec. Navrhovateľom príslušného uznesenia CITES bolo Thajsko, ktoré výsledky zasadnutia odovzdalo VZ OSN.



Prvýkrát sa Svetový deň divej prírody pripomínal v roku 2014.