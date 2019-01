Pred 74 rokmi Červená armáda oslobodila tábor Auschwitz-Birkenau

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

New York/Paríž 27. januára (TASR) - Premietanie dlhometrážneho dokumentárneho filmu "Kto napíše našu históriu?" o ilegálnej skupine Oyneg Shabes (Radosť soboty), sa uskutoční 27. januára v sídle Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v Paríži. Zároveň film budú premietať aj v Múzeu holokaustu vo Washingtone, Múzeu tolerancie v Los Angeles a v Židovskom historickom inštitúte vo Varšave. Svet si 27. januára pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, v tomto roku pripadne na ten deň 74. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau vojskami Červenej armády v roku 1945.Dokument sa bude premietať vo vyše 300 sálach, múzeách, úradoch UNESCO (popri parížskom sídle) a Informačných centrách OSN v 45 krajinách sveta. Ako ďalej uviedlo UNESCO na svojej stránke, film "Kto napíše našu históriu?" (Who will write our History?) pripravili filmárka Roberta Grossmanová a spisovateľka a producentka Nancy Spielbergová. Film je prvým dlhometrážnym dokumentom o ilegálnej skupine Oyneg Shabes (Radosť soboty), ktorú v novembri 1940 sformoval vo varšavskom gete historik Emanuel Ringelblum. V rokoch 1940-1943 skupina zozbierala archívne materiály o živote v gete a dokumentovala ničenie židovského obyvateľstva v Poľsku. Ringelblumov archív bol v roku 1999 zapísaný do programu UNESCO Pamäť sveta.Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) v januári 2005 na 28. mimoriadnom zasadnutí zorganizovalo spomienkové podujatie pri príležitosti 60. výročia oslobodenia komplexu koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Potom v rezolúcii nazvanej Spomienka na holokaust, schválenej 1. novembra 2005, VZ OSN stanovilo, že 27. január bude Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu a bude sa pripomínať každý rok. Vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan po schválení rezolúcie označil holokaust za "jednoznačné zlo". Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu bude dôležitým pripomenutím si poučenia z holokaustu - bolo to výnimočné zlo, ktoré sa už v budúcnosti nesmie opakovať a neslobodno naň zabudnúť, podčiarkol Kofi Annan.Neskôr, 26. januára 2007, VZ OSN schválilo rezolúciu, v ktorej odsúdilo popieranie holokaustu. Stalo sa tak niekoľko týždňov po Iránom organizovanej konferencii, ktorej účastníci prevažne spochybňovali masové vyvražďovanie židov počas druhej svetovej vojny.Rezolúcia prijatá VZ OSN konsenzom odsudzuje "bez výhrad akékoľvek popieranie holokaustu" a OSN "vyzvala všetky členské štáty, aby odmietli akékoľvek popieranie holokaustu ako historickej udalosti" alebo akékoľvek aktivity s týmto cieľom.Nemecký vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau oslobodil oddiel Červenej armády 27. januára 1945. Nemecké vojská, ktoré okupovali Poľsko, ho založili v roku 1940 ako pracovný tábor pre poľských väzňov. Postupne ho rozširovali na rozľahlý pracovný a vyhladzovací koncentračný tábor pre židov, ktorých doň privážali z celej Európy. V tábore použili 3. septembra 1941 po prvý raz cyklón B a v plynovej komore ním zabili 600 sovietskych vojnových zajatcov a 250 ďalších väzňov.Koncom marca 1942 prišli do Auschwitzu prvé transporty židov zo Slovenska a Holandska.Ohromení a šokovaní vojaci Červenej armády vstúpili 27. januára 1945 do vyhladzovacieho tábora a oslobodili zvyšných 7600 zúbožených väzňov.Počet ľudí zabitých v Aschwitzi-Birkenau nie je možné presne určiť: podľa odhadov historikov ide o 1,2-1,6 milióna osôb. Väčšinu obetí tvorili ľudia židovského pôvodu.V Nemecku je 27. januára Deň pamiatky obetí národného socializmu. Pamätný deň zaviedol 3. januára 1996 nemecký prezident Roman Herzog a dátum 27. januára stanovil parlament.www.un.orgwww.unesco.orghttp://whowillwriteourhistory.com/www.jhi.plwww.ushmm.org/ www.museumoftolerance.com/site/c.tmL6KfNVLtH/b.9052747/k.BEE4/Home.htm https://museeholocauste.ca/fr/actualites-et-evenements/journee-intl-c ommemoration/www.memorialdelashoah.orgwww.fondationshoah.org/www.auschwitz.org