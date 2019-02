Svetoznámeho módneho návrhára Karla Lagerfelda spopolnili

Lagerfeldov popol má byť rozptýlený spolu s časťou popola Jacqua de Baschera, jeho veľkej životnej lásky, ktorý zomrel na AIDS v roku 1989.

Paríž 22. februára (TASR) - Legendárneho módneho návrhára Karla Lagerfelda v piatok vo Francúzsku po smrti spopolnili a splnili tak jeho poslednú vôľu. Informoval o tom na internete časopis Closer.



Ikonický návrhár zomrel v utorok 19. februára vo veku 85 rokov v nemocnici v Paríži, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Nemecký návrhár známy duchaplným humorom za života vtipne poznamenal, že "radšej zomrie", ako by mal byť pochovaný.



Lagerfelda spopolnili v Nanterre, západnej časti metropolitnej oblasti Paríža, za prítomnosti Virginie Viardovej, ktorá po ňom nastúpila na miesto kreatívnej riaditeľky značky Chanel, monackej princeznej Caroline a Bernarda Arnaulta, šéfa francúzskeho koncernu LVMH (Moët Hennessy/Louis Vuitton) podnikajúceho s luxusným tovarom.



Hovorkyňa Lagerfeldovho módneho domu pre agentúru AFP povedala iba to, že "jeho želania budú rešpektovať".



Lagerfeldov popol má byť rozptýlený spolu s časťou popola Jacqua de Baschera, jeho veľkej životnej lásky, ktorý zomrel na AIDS v roku 1989.



Lagerfeld sa zaľúbil do "elegána" de Baschera ako 19-ročný a staral sa oňho až do jeho smrti vo veku 38 rokov.



Návrhár autorke de Bascherovho životopisu Marie Ottaviovej povedal, že si nechal časť jeho popola, aby boli nakoniec znova spolu. Dodal, že popol uložil "niekde na tajnom mieste". "Jedného dňa ho pridajú k môjmu," vysvetlil Ottaviovej.