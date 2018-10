T. Pauhofová: Kniha Ži vo mne môže pomôcť odtabuizovať tému darcovstva

Skutočných príbehov sa ujalo 15 slovenských spisovateľov.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Zbierku poviedok pod názvom Ži vo mne prezentovali v utorok (9. 10.) v Bratislave. Prináša 15 príbehov vážne chorých ľudí, ktorí si s nádejou ľahli na operačný stôl, aby prijali od iného človeka "náhradný" orgán, ktorý im mal zachrániť život. Knihu venovanú téme darcovstva orgánov vydal Ikar a vznikla z iniciatívy občianskeho združenia Dar života, ktoré združuje pacientov po transplantáciách. To oslovilo známych slovenských autorov, aby vytvorili poviedky inšpirované skutočnými príbehmi ľudí, ktorí absolvovali transplantácie srdca, obličiek, pečene či pľúc. Knihu zostavil jeden z autorov Silvester Lavrík. Ambasádorkou knižnej novinky sa stala herečka Táňa Pauhofová.



"Je to kniha plná príbehov, ktoré sú autentické, pravdivé, sú plné odvahy, sily, pokory, a sú spracované majstrami svojho remesla, takže okrem silného obsahu ide aj o dobré čítanie," oslovila z videozáznamu prítomných na krste Pauhofová, ktorá sa postarala aj o úvod knihy. "Téma transplantácií a darcovstva je pre veľa ľudí ešte stále zahalená istou dávkou tajomstva, pre niektorých ľudí to môže byť téma tak neznáma, až môže vyvolávať strach. Práve preto si myslím, že je veľmi dôležité a skvelé, že kniha Ži vo mne môže pomôcť odtabuizovať túto tému a priblížiť ju k ľuďom," poznamenala herečka.



Skutočných príbehov sa ujalo 15 slovenských spisovateľov - Silvia Bystričanová, Andrea Coddington, Ľubo Dobrovoda, Oľga Feldeková, Gabriela Futová, Daniel Hevier, Peter Karpinský, Silvester Lavrík, Petra Nagyová-Džerengová, Daniel Pastirčák, Dana Podracká, Ján Púček, Alexandra Salmela, Veronika Šikulová, Pišta Vandal. Ich poviedky zachytávajú autentickosť prežitia ťažkej životnej etapy, kedy sa hlavný hrdina ocitá v obzvlášť zložitej zdravotnej situácii, v bezprostrednom ohrození života. Čo je človek ochotný podstúpiť, kam až dokáže zájsť? Ocitá sa zoči voči situácii, o ktorej by predtým nikdy nechcel počúvať, nechcel hovoriť. Odrazu sám verí a spolieha sa na bezhraničnú ľudskosť a lásku, na čistú, altruistickú pomoc iných.



"Každý ten príbeh je aj veľmi zaujímavé, podnetné literárne dielo, v ktorom sa dá odčítať literárny štýl jednotlivých autorov," uviedol na margo prezentovanej zbierky moderátor, publicista a literárny znalec Dado Nagy. Každá poviedka je iná, podaná inou rečou, v inom štýle, žánri, z pohľadu inej osoby. Všetky však majú spoločné jedno - záchranu človeka prostredníctvom daru, ktorý znamená život.



Autori sa v bratislavskom kníhkupectve Martinus stretli s protagonistami príbehov, ktoré literárne spracovali, a spoločne zbierku poviedok pokrstili. "Nech takých šťastných ľudí, ako sme my, ktorých nás zachránila transplantácia, je na Slovensku čím ďalej, tým viac. Nech šíri posolstvo, pozitívnu mienku," týmito slovami vyprevadila do života knihu jej iniciátorka Vlasta Pagáčová.