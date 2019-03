TABLET.TV exkluzívne v zákulisí CIRQUE DU SOLEIL

V relácii EXKLUZÍVNE PRE TABLET.TV sme sa pozreli do zákulisia najznámejšieho cirkusu.

Bratislava 5. marca (TABLET.TV) – Svetoznámy kanadský Cirque Du Soleil alebo "Slnečný cirkus" zavítal so svojou show aj na Slovensko do Bratislavy. Tento raz prišiel s premiérou predstavenia Toruk - Prvý let. Je to príbeh inšpirovaný filmom Jamesa Camerona – Avatar.



"Toruk – Prvý let je úplne iná show, než ste mali doposiaľ možnosť vidieť. Veľa vecí je v nej pre Cirque du Soleil prvýkrát. Prvýkrát sme sa nechali inšpirovať filmom od režiséra Jamesona Camerona – Avatar, ktorý všetci dobre poznajú. Prvýkrát zabrala produkcia celú scénu. Prvýkrát je do predstavenia zapojený celý bábkarský tím, ktorý oživí všetky tvory Pandory. Niektoré bábky majú šírku aj dvanásť metrov, to len aby ste mali predstavu. Prvýkrát sú pred nami veľké výzvy, ako lietanie šarkanov v interiéri. Čiže je to niečo nové nielen pre nás, ale aj pre fanúšikov Avataru. Show je pre celú rodinu, môžete prísť so starými rodičmi aj s malými deťmi, pretože show má pútavý vizuál, a to je niečo pre každého," uviedla pre TABLET.TV hovorkyňa Cirque Du Soleil Janie Mallet.



Scéna mala 26x50 metrov. Jej výstavba zabrala technikom niekoľko dní. Diváci mohli na bratislavskom zimnom štadióne vidieť aj niekoľko šarkanov. V rámci predstavenia ich bolo 18. Ten najväčší mal takmer dvesto štvorcových metrov.



"Najnáročnejšie na tom celom, povedal by som, je klimatizácia a podmienky s ňou spojené. V každom prostredí máme iné podmienky, každý deň to je iné. Niekedy robíme show popoludní, kedy je teplejšie, čiže každý deň sa musíme popasovať s inými podmienkami," uviedol expert na šarkany Chriss Goff.







Cirque Du Soleil bolo pred 35 rokmi zoskupenie 20 pouličných umelcov. Dnes má Slnečný cirkus takmer 4000 zamestnancov a cez 1300 umelcov z viac ako 50 krajín sveta. Predstavil sa už vyše 100 miliónom divákov v 300 mestách vo viac ako 40 krajinách na piatich svetadieloch.



Do Bratislavy prišlo celkovo 38 kamiónov so scénou a kostýmami. Celý tím tvorilo 120 členov a vystupovlo v ňom takmer 50 artistov.