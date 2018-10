Archeológovia dokázali, že Vezuv vybuchol o dva mesiace neskôr

Pompeje sú po Koloseu v Ríme druhým najnavštevovanejším turistickým miestom v Taliansku. V tomto roku len do konca augusta prilákali vyše tri milióny návštevníkov z celého sveta.

Rím 17. októbra (TASR) - Antické mesto Pompeje bolo zničené výbuchom sopky Vezuv až po 17. októbri 79 nášho letopočtu, a nie 24. augusta 79, ako sa dosiaľ predpokladalo. Vyhlásili to v utorok talianski archeológovia, ktorí nedávno v Pompejach objavili nový nápis objasňujúci skutočný čas tejto prírodnej katastrofy.



Archeológovia tvrdia, že staroveký robotník zanechal v jednom z domov tohto mesta, ktorého pozostatky ležia pri Neapole, nápis vyhotovený dreveným uhlíkom v znení "16. deň pred kalendami novembra", čo znamená 17. október. Pre talianske médiá to uviedol Massimo Osanna, šéf archeologického oddelenia v danej lokalite.



Doteraz sa historici na základe súvekých písomností a archeologických nálezov domnievali, že mestá Pompeje a Herkulaneum boli zničené masívnym výbuchom Vezuvu 24. augusta 79. Podľa Osannu však na chybu týchto tvrdení už od 19. storočia nepriamo poukazovali nálezy skamenených jesenných plodov v ruinách Pompejí.



"Dnes, s väčšou pokorou, možno prepíšeme učebnice dejepisu, pretože datujeme danú erupciu do druhej polovice októbra. Ide o jedinečný objav," povedal podľa agentúry ANSA taliansky minister kultúry Alberto Bonisoli.



