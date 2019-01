Talianske mesto Sambuca di Sicilia ponúka domy za jedno euro

Mesto v uplynulých rokoch bojuje s odlivom obyvateľov, ktorí sa sťahujú do väčších miest.

Palermo 18. januára (TASR) - Úrady v talianskom meste Sambuca di Sicilia prikročili k nezvyčajnému opatreniu s cieľom oživiť tamojšiu populáciu a zastaviť vyľudňovanie - ponúkajú desiatky domov za jedno euro. Mesto v uplynulých rokoch bojuje s odlivom obyvateľov, ktorí sa sťahujú do väčších miest.



Sambuca di Sicilia s približne 6000 obyvateľmi sa nachádza na vrchole kopca a poskytuje nádherné výhľady. Podľa miestnych činiteľov každý záujemca o ponúkanú nehnuteľnosť môže nákup vybaviť viac-menej okamžite.



"Na rozdiel od iných miest, ktoré podobné kroky spravili len na propagandu, táto radnica vlastní všetky domy na predaj za jedno euro," vyhlásil pre spravodajskú stanicu CNN zástupca starostu Giuseppe Cacioppo.



Noví majitelia sa však musia zaviazať, že svoje domy zrenovujú do troch rokov za sumu začínajúcu sa na čiastke 15.000 eur a budú potrebovať záručný vklad 5000 eur. Ten im bude vrátený po dokončení renovácie.



Podľa Cacioppa však kupci sklamaní nebudú. "Sambuca je známa ako mesto nádhery. Tento úrodný pás zeme má prezývku pozemský raj. Sme situovaní v prírodnej rezervácii, s veľkou históriou. Obklopujú nás skvelé pláže, lesy a hory. Mesto je tiché a pokojné; idylické útočisko pre zdravý život," vyhlásil.



Cacioppo, ktorého vo štvrtok citoval denník The Guardian, ďalej zdôraznil, že s ubúdajúcim obyvateľstvom mesto potrebuje cudzích ľudí, ktorí ho tak ochránia pred zánikom.



Dvojposchodové obydlia sú vybudované z červeno-ružového kameňa a zahŕňajú nádvoria, palmové záhrady a vchody s podlubiami. Z mesta je za jasného počasia vidieť aj sicílsku sopku Etna.