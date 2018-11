Taliansky hudobný skladateľ Ennio Morricone má 90 rokov

Počas svojej 60-ročnej kariéry napísal melódie k viac ako 500 filmom. V roku 2007 dostal Oscara za celoživotné dielo, je nositeľom cien Grammy a Zlatých glóbusov.

Rím/Bratislava 10. novembra (TASR) - Ennio Morricone patrí vďaka inovatívnym skladbám a vyčerpávajúcemu spektru hudobných štýlov medzi najvyhľadávanejších skladateľov filmovej hudby. Počas 60-ročnej hudobnej kariéry talianskeho autora preslávili nezabudnuteľné melódie v mnohých filmoch. Spomedzi nich napríklad skladba z westernu Vtedy na Západe (1968) režiséra Sergia Leoneho či zo snímky Misia (1986) režiséra Rollanda Joffého.



Držiteľ Oscara za celoživotné dielo Ennio Morricone má v sobotu 10. novembra 90 rokov.



Ennio Morricone sa narodil v Ríme 10. novembra 1928 do hudobnej rodiny. Vyštudoval na jednej z najstarších hudobných inštitúcií na svete Národnej akadémii sv. Cecílie (Accademia Nazionale di Santa Cecilia). Špecializoval sa na hru na trúbku a kompozíciu u Goffreda Petrassiho. Svoje prvé koncertné diela napísal koncom 50. rokov 20. storočia. Istý čas pracoval pre Taliansky rozhlas a televíziu (Radiotelevisione Italiana, RAI).



Svoju kariéru začal v roku 1961 ako hudobný skladateľ, keď skomponoval hudbu k filmu Il Federale v réžii Luciana Salceho. Svetoznámym sa stal, keď jeho hudba zaznela vo filme Sergia Leone Per un pugno di dollari (Za hrsť dolárov,1964). Preslávili ho aj filmové snímky Il Buono, il brutto, il cattivo (Dobrý, zlý a škaredý, 1966). Nezabudnuteľnosť mu priniesli melódie z westernu C'era una volta il West (Vtedy na Západe, 1968). "Keď Leone nakrúcal slávnu scénu v snímke Vtedy na Západe z vlakovej stanice, počúval moju hudbu. Synchronizoval celú scénu podľa hudby, ktorá na pľaci znela," prezradil v jednom z rozhovorov Morricone.



Počas svojej 60-ročnej kariéry napísal melódie k viac ako 500 filmom. Taliansky režisér Bernardo Bertolucci žartovne podotkol: "Sotva ste videli veľký taliansky film bez hudby od Ennia".



Morricone spolupracoval aj s ďalšími svetovými režisérmi ako Gillo Pontecorvo, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Brian De Palma, Roman Polanski či Pedro Almodovar.



Medzi jeho hudobné klenoty patria aj skladby k filmom: Sacco e Vanzetti (Sacco a Vanzetti, 1971), The Untouchables (Nedotknutelní, 1987), Nuovo cinema Paradiso ( Kino Raj, 1988) či snímka Malena (2000).



V roku 2001 Ennio Morricone intenzívne skladal hudbu pre symfonický orchester a polyfonický zbor pre viac ako 100 koncertov v celej Európe, Ázii, USA, strednej a južnej Amerike.



V roku 2007 dostal Oscara za celoživotné dielo, je nositeľom cien Grammy a Zlatých glóbusov. Skladateľ získal 27 zlatých diskov, sedem platinových diskov, tri zlaté platne a Cenu talianskej hudobnej kritiky (Premio della Critica Discografica Italiana) za hudbu filmu Il Prato (Lúka,1979).



V novembri 2013 začal prezentovať výsledky svojej tvorby na scénach svetových metropol akými sú Moskva, Santiago, Berlín, Budapešť či Viedeň. Koncertoval aj za oceánom v USA 6. februára 2014 so svojou kantátou, ktorá vznikla ako reakcia na udalosti z 11. septembra.



O živote hudobného génia vypovedá aj životopisná snímka v réžii Johna Kaylina s názvom Ennio Morricone.



Skladateľove európske turné pokračovalo od februára do marca 2015 s 20 koncertmi v 12 krajinách v najväčších európskych arénach, ako napríklad v Londýne a Amsterdame. Jeho európske turné s názvom "My Life in Music" sa podľa očakávaní hudobnej obce stretlo s nevídaným úspechom.



V Los Angeles vyhlásili 29. februára 2016 laureátov 88. ročníka cien americkej Akadémie filmových umení a vied. Oscara získal aj Ennio Moricone v kategórii Najlepšia hudba k filmu The Hateful Eight (Osem hrozných, 2015) v réžii Quentina Tarantina.



Ennio Morricone je ženatý má štyri deti. Syn Andrea Morricone kráča v otcových stopách a je taktiež vynikajúcim hudobným tvorcom.



Jednotka vo svete hudby Maestro Moriccone je stále aktívny a aj vo vysokom veku naďalej koncertuje. Na Slovensku koncertoval dvakrát, napríklad v januári 2016 v Bratislave. Obdivovatelia jeho hudby si môžu vypočuť jeho melódie už opäť v januári 2019 v Prahe.



Na otázku čo pre Vás znamená v živote hudba Morricone poznamenal "Hudbe som venoval celý svoj život, neviem si predstaviť bez nej žiť ".