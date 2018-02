Tarantino sa ospravedlnil obeti znásilnenej Polanským

Polanski sa v roku 1977 v USA priznal k pohlavnému styku s 13-ročným dievčaťom počas fotografovania v Los Angeles v roku 1975, čo sa v USA považuje za znásilnenie.

New York 8. februára (TASR) - Americký režisér Quentin Tarantino sa vo štvrtok ospravedlnil Samanthe Geimerovej, ktorú ako 13-ročnú znásilnil režisér Roman Polanski, za svoje výroky z roku 2003 v rozhlasovom interview s moderátorom Howardom Sternom.



Tarantino vo vyhlásení na webovej stránke IndieWire označil svoje výroky o Geimerovej za "povýšenecké" a dodal, že teraz si uvedomuje, "ako sa mýlil". V interview z roku 2003, ktoré sa nedávno objavilo, Tarantino totiž vyhlásil, že Geimerová nebola znásilnená, "koledovala si o to" a "chcela to" (pohlavný styk s Polanským).



Polanski sa v roku 1977 v USA priznal k pohlavnému styku s 13-ročným dievčaťom počas fotografovania v Los Angeles v roku 1975, čo sa v USA považuje za znásilnenie. Za to si odsedel 42 dní vo väzení a následne bol prepustený na kauciu. Avšak na vyhlásenie rozsudku nečakal a v roku 1978 ušiel do Francúzska.



Tarantina začiatkom tohto týždňa ostro kritizovali aj za nebezpečnú jazdu autom pri nakrúcaní jeho filmu Kill Bill z roku 2003, keď utrpela vážne zranenia herečka Uma Thurmanová. Režisér Tarantino vyjadril v utorok poľutovanie nad autonehodou a nazval tento incident najväčšou traumou svojho života. Tarantino povedal, že trasu, kde došlo k nehode, pri ktorej Thurmanová utrpela otras mozgu a iné zranenia, sám predtým prešiel a vyhodnotil ju ako bezpečnú.