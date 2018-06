FOTO: Tri mladé jelene skončili po odchyte vo zvernici

Hlavným dôvodom odchytu bola bezpečnosť ľudí i zvierat.

Tatranská Lomnica 1. júna (TASR) – Vo zvernici v Tatranskej Javorine skončili ďalšie tri mladé jelene, ktoré boli zvyknuté na spoločnosť ľudí. Hlavným dôvodom, prečo sa ich lesníci rozhodli odchytiť a presťahovať z Tatranskej Lomnice, bola bezpečnosť návštevníkov a domácich obyvateľov.



Podobne ako predošlé dva synantropné jelene, ktoré v Tatranskej Lomnici odchytili v septembri minulého roku, aj tieto v priebehu predchádzajúcich dvoch dní postupne uspal profesor Juraj Ciberej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, asistovali mu zamestnanci Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP).



"Hoci toto teplé počasie nie je na takéto akcie ideálne, všetko prebehlo veľmi rýchlo a bez problémov. Všetky tri jelene sú momentálne umiestnené v aklimatizačnej časti zvernice, ale v krátkej dobe ich pustíme do väčšej časti, aby sme ich zbytočne nestresovali. Pre jednoduchšiu identifikáciu boli označené ušnými značkami," uviedol zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.



Trojicu jednoročných jeleňov sa z Tatranskej Lomnice do zvernice v Tatranskej Javorine rozhodli presťahovať najmä z dôvodu bezpečnosti.



"Zo skúseností z minulých rokov vieme, že na jeseň, v období ruje, bývajú problémy, preto sme sa rozhodli takýmto spôsobom predísť prípadným úrazom," vysvetlil zoológ. Tento krok sa podľa neho osvedčil aj v prípade spomínaných dvoch jeleňov, ktoré boli atrakciou Tatranskej Lomnice uplynulú jeseň.



"Takisto dostali šancu na lepší život a aj ju využili. Vidíme, že to má efekt. Vo zvernici boli jelene prakticky izolované od prítomnosti človeka a podarilo sa ich 'prevychovať'. Vrátili sa im prirodzené inštinkty a už sa začlenili do väčšej čriedy," dodal Hybler, podľa ktorého nemuselo k sťahovaniu jeleňov vôbec dôjsť, keby ich ľudia neprikrmovali a pamätali na to, že hoci pôsobia krotko, stále ide o divú zver.