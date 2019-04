TAURIS prináša na trh mäsové výrobky bez éčiek

Foto: TAURIS

Bratislava 25. apríla (OTS) - Spoločnosť Tauris a.s, najvačší slovenský producent mäsa a mäsových výrobkov, začína od 1. mája 2019 uvádzať na trh bezéčkový program z každej kategórie svojich výrobkov. Šunky, párky, domáce klobásy či salámy, to všetko si budú môcť zákazníci vychutnať v bezéčkovej receptúre.“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s.Bezéčkové párky, klobásy na gril a bezéčková šunka sa vyrábajú v závode Tauris Rimavská Sobota. „“ povedal prezident holdingu ECO-INVESTMENT a.s.Spoločnosť TAURIS chce postupne rozširovať rad bezéčkových výrobkov v každej kategórii produktového radu. Do programu vývoja bezéčkových výrobkov boli zapojené aj ďalšie sesterské závody v Nitre a v Spišskej Novej Vsi.Skupina Tauris Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.