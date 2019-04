Technológia s ľudským hlasom môže nahradiť call centrum v taxislužbe

Zákazníci budú mať možnosť dohovoriť sa s ľudským hlasom na objednávke.

Bratislava 28. apríla (TASR) – Trendom je, že najmä mladí ľudia si objednávajú tovary alebo služby prostredníctvom moderných technológií, vrátane taxislužby. Vo vývoji je však technológia s ľudským hlasom, ktorá môže nahradiť call centrum pre objednávanie taxíkov. Povedal to pre TASR dopravný analytik Jozef Drahovský.



Zákazníci budú mať možnosť dohovoriť sa s ľudským hlasom na objednávke. „To, že na druhej strane nebude živý človek, ale umelá inteligencia, ľudia často ani nerozoznajú," konštatoval. Zároveň uviedol, že v prípade záujmu zákazníka o jazdu na konkrétne miesto, už elektronický systém prideľuje objednávku tomu, kto je najbližšie, aby boli taxíky vyťažené. Vysielačku v aute väčšinou nahradzuje smartfón, a to dátami. "Umelá inteligencia alebo naprogramovaný systém jednoznačne pomáha taxikárom aj zákazníkom," dodal Drahovský.



Každý vodič musí zaplatiť za licenciu, auto a pohonné látky. V súčasnosti sa to začína odlišovať vo výške mzdy vodiča-taxikára, a je tam ešte jeden výdavok, približne veľký ako mzda, a to sú poplatky za stanovištia, uviedol v odpovedi na otázku, čo ovplyvňuje cenu za jeden kilometer v hlavnom meste.



"Keď vezmete zákazníkov pred železničnou stanicou alebo letiskom, sú to veľmi lukratívne miesta. Mesačný poplatok za ne je často vyšší, ako priemerná mzda na Slovensku," uzavrel analytik.