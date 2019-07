Telo čierneho pasažiera lietadla dopadlo vedľa opaľujúceho sa muža

Britská polícia je presvedčená, že obeť vypadla na pozemok v londýnskej štvrti Clapham z priestoru podvozku lietadla, smerujúceho na letisko Heathrow.

Londýn 2. júla (TASR) - Telo údajného čierneho pasažiera, ktorý vypadol z lietadla spoločnosti Kenya Airways, dopadlo vedľa muža opaľujúceho sa vo svojej záhrade na juhozápade Londýna. Uviedol to jeho sused, ktorého v utorok citovala tlačová agentúra AFP.



Britská polícia je presvedčená, že obeť vypadla na pozemok v londýnskej štvrti Clapham z priestoru podvozku lietadla, smerujúceho na letisko Heathrow.



Sused pre tlačovú agentúru Press Association (PA) povedal, že v nedeľu popoludní počul silné buchnutie, keď telo narazilo na zem, a bežal hore schodmi na poschodie, aby sa pozrel von z okna.



"Najprv som si myslel, že v záhrade spí tulák. Mal na sebe oblečenie," uviedol sused, ktorý si neželal byť menovaný.



"Pozrel som sa lepšie a videl som, že na múre okolo záhrady je krv. Muž nemal hlavu v poriadku. Okamžite som si uvedomil, že spadol. Tak som vyšiel von a vtedy tam už stál aj sused, vyzeral veľmi otrasený. Opaľoval sa a telo dopadlo meter od neho," opísal situáciu sused.



Fotografia zverejnená v utorok v britskom denníku The Sun zachytávala rozbité dlažobné kamene v záhrade a priehlbinu v zemi.



Sused pri opise obete ešte povedal: "Jedným z dôvodov, prečo zostalo jeho telo neporušené, bol ten, že bolo úplne zamrznuté."



Polícia v pondelok uviedla, že v priestore podvozku lietadla po prílete na letisko Heathrow našla tašku, vodu a nejaké jedlo.



Policajti teraz pracujú sa určení totožnosti obete.



Mnoho čiernych pasažierov neprežije z dôvodu nedostatku kyslíka a teplôt pod bodom mrazu, ktoré sú v priestore medzi kolesami lietadla letiaceho vo veľkej nadmorskej výške.



Na trase lietadiel smerujúcich na Heathrow na západe Londýna našli už viacero tiel, upozornil odborník na letectvo Alastair Rosenschein. "Problém existuje, lebo sú zlé bezpečnostné opatrenia na mnohých letiskách po celom svete a táto krajina migrantov láka," povedal expert pre britskú stanicu BBC. "Ide predovšetkým o ilegálnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Británie tak, že vylezú do priestoru podvozku lietadla," doplnil.