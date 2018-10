Téma Svetového týždňa vesmíru: Vesmír zjednocuje svet

Astronaut Stephen Bowen z amerického raketoplánu Discovery počas prvého výstupu do otvoreného vesmíru 28. februára 2011.

VZ OSN dňa 6. decembra 1999 v rezolúcii 54/68 pri vyhlásení Svetového týždňa vesmíru zároveň rozhodlo, že tento deň sa bude pripomínať každý rok na celom svete.

New York/Viedeň 3. októbra (TASR) - Vesmír zjednocuje svet. To je v roku 2018 téma Svetového týždňa vesmíru, ktorý si odborná aj laická verejnosť pripomína v dňoch 4.-10. októbra. Svetový týždeň vesmíru vyhlásili účastníci Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1999 a v kalendári dní je od roku 2000.



Päťdesiat rokov po prvej Konferencii OSN pre mierový výskum vesmíru a mierové využitie mimo atmosféry z roku 1968 sa vo Viedni v júni tohto roku konala slávnostná konferencia UNICPACE + 50 práve na túto tému. Poprední odborníci z krajín, ktoré sa venujú výskumu vesmíru, sa po pol storočí vyslovili za ďalšie posilnenie a spoluprácu v danej oblasti.



Svetový týždeň vesmíru, na Slovensku označovaný aj ako Svetový kozmický týždeň, vymedzujú pre výskum vesmíru dva dôležité dátumy. Dňa 4. októbra 1957 v bývalom Sovietskom zväze (ZSSR) vypustili na obežnú dráhu prvú umelú družicu Zeme Sputnik 1 a 10. októbra 1967 vstúpila do platnosti Zmluva o mierovom využití kozmického priestoru - vrátane Mesiaca a ďalších nebeských telies.



Na Slovensku v tomto roku program v rámci Svetového týždňa vesmíru avizovali Hvezdáreň v Partizánskom a Hvezdáreň v Michalovciach.



Svetový týždeň vesmíru je medzinárodný sviatok a oceňuje sa ním vklad, ktorý veda a technika, zaoberajúce sa kozmom, prinášajú pre zlepšenie života človeka. Na celom svete sa počas týždňa organizujú podujatia zamerané na vzdelávacie programy súvisiace s vesmírom.