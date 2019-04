Tereza MAŠKOVÁ: Vlastná hudobná tvorba mi zatiaľ nejde, hľadám sa

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bola česká speváčka Tereza Mašková.

Víťazka Československej Superstar 2018 Tereza Mašková pracuje na svojom debutovom albume. Prvý singel, ktorý z neho už predstavila, nesie názov New Me. "Album, na ktorom pracujem, bude ale iný, než prvý singel z neho. Sama ešte neviem, aké to bude, ale bude to pekné. Baví ma funk, mám rada balady, ale stále nie som schopná povedať, aká bude žánrovo finálna podoba albumu. Kým sa nájdem, album bude zatiaľ rôznorodý, farebný. Do vlastnej tvorby sa zatiaľ nehrniem, pretože mi to ešte nejde," uviedla na TABLET.TV 23-ročná speváčka.



Naznačila, že na ňom pravdepodobne nebude chýbať duet. "Vždy som chcela spievať s Vojtěchom Dykom, ktorý je mojím vzorom, prípadne s Ewou Farnou," spomenula Mašková. Spoluprácu s nimi nepotvrdila.



Superstaristka sa na TABLET.TV vyjadrila, že v súčasnosti, okrem albumu, pracuje predovšetkým na sebe. "Som si vedomá, že moja kariéra sa začala veľmi rýchlo, a takisto sa rýchlo môže skončiť. Mám z toho mierne obavy," priznala.



Z pripraveného CD by mala Mašková podľa jej slov už v máji predstaviť v poradí už druhý singel. Jeho názov zatiaľ neuviedla. Album, ktorý nahráva v Bratislave, chce vydať ešte v tomto roku.



