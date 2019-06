Tesco opäť podporí 231 projektov na zlepšenie života v regiónoch Foto: TESCO STORES SR

Príklady podporených projektov v rámci z programu Vy rozhodujete, my pomáhame:

• Folklór a tradície:



Malí folkloristi v Sliači

Cieľom projektu je ušiť ľudové kroje pre deti a prezentovať regióny Horehronia a Podpoľania prostredníctvom folklórnych vystúpení detí pre širokú verejnosť. Autori projektu chcú aj touto formou posilňovať úctu k tradíciám a svojej minulosti.



• Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia:



CykloEKOhliadka v Žiline

Cieľom projektu je rozvíjať pozitívne návyky školákov a viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia vo forme zberu odpadkov na bicykli. Jednoduchý nápad spája zdravý životný štýl s ekológiou.



Multifunkčná živá učebňa v Leviciach

Vytvorenie multifunkčnej učebne na školskom dvore, ktorá bude slúžiť žiakom nielen počas vyučovania, ale aj v čase mimoškolských aktivít. V učebni bude paletové sedenie a stolíky, v okolí rastliny a dreviny. Cieľom je deti naučiť základné pravidlá pestovania a starostlivosti o rastliny a dreviny, myslieť ekologicky a konať a viesť ich k využitiu prírodných zdrojov – zberu dažďovej vody.



• Kultúrne pamiatky a príroda Slovenska:



Obnova prameňov Spiša a hradu Zborov

Cieľom nápadu je zveľadenie okolia prameňa Ondrej vybudovaním lavičiek, hojdačky, chodníkov a vysadením jedlej záhrady. Podieľame sa tiež na obnove hradu Zborov.



Včelia škola v Bardejove

Zatraktívniť areál školy úľmi a umožniť tak žiakom pochopiť život včelej rodiny. Dlhodobým cieľom je upozorňovať žiakov na dôležitosť správneho fungovania ekosystému a naučiť ich chrániť životné prostredie.



Bratislava 3. júna (OTS) - Bylinkové záhradky, knižnice, krúžky pre deti, nové ihriská, vynovené lavičky v parkoch patria k 700 zrealizovaným projektom, ktoré Tesco podporilo v regiónoch v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame . O tom, ktoré projekty Tesco podporí, rozhodujú zákazníci hlasovaním v predajniach.,“ hovorí, riaditeľka Tesca pre komunikáciu na Slovensku.Za každý nákup v obchode Tesco od 17. júna do 14. júla 2019 dostanú zákazníci žetón, ktorý môžu použiť na hlasovanie za nimi vybraný projekt. Výhodou je, že finančnú podporu dostane každý projekt, ktorý postúpil do hlasovania v obchodoch. Výška príspevku pre každý súťažiaci projekt závisí od počtu hlasov zákazníkov Tesca. Každý víťazný projekt získa 1 300 eur, 600 eur projekty na druhom mieste a všetky projekty na treťom mieste budú podporené sumou 300 eur.Pre spoločnosť Tesco je podpora miestnych komunít jedným z pilierov spoločenskej zodpovednosti. Zoznam zúčastnených mimovládnych organizácií, aktuálny počet hlasov, ako aj ďalšie informácie o súčasnej i predošlých edíciách programu môžete sledovať na https://pomahame.tesco.sk/