Tesco rozširuje ponuku čokolád z certifikovaného kakaa Foto: TESCO STORES SR

Zaujímavosti o čokoláde:

• Čokoláda sa vyrába z plodov kakaovníka, presnejšie zo zrniek tropického kakaového stromu Theobroma cacao

• Slovo čokoláda má pôvod v jazyku Nahuatlov, pôvodných obyvateľov stredného Mexika, kde sa kakaovník pestoval už pred tritisíc rokmi

• Skupina vedcov z Harvardovej univerzity zistila, že kakao je unikátna potravina, ktorá dokáže pozitívne vplývať na krvný tlak, odporúča sa na prevenciu, ako aj liečbu hypertenzie

• Chuť a vôňa celosvetovo obľúbenej tmavej lahôdky má priaznivé účinky aj na psychiku



Ako rozlíšiť dobrú čokoládu od nekvalitnej:

• Čítajte etiketu – kvalitná čokoláda by mala byť zložená z kakaovej hmoty (kakaový prášok a kakaové maslo) a cukru

• Čím väčší objem kakaového masla, tým je čokoláda lahodnejšia a krémovejšia

• Mliečna čokoláda môže obsahovať ešte kvalitné sušené kravské, mandľové alebo kokosové mlieko, oriešky, koreniny a ďalšie ingrediencie

• Čokoláda je kvalitná vtedy, keď sa roztápa hneď pri vložení do úst

• Jej konzistencia by mala byť lesklá a hladká

Bratislava 10. júla (OTS) - Deň čokolády oslavuje čas uvedenia čokolády na európsky trh v roku 1550. Čokoláda patrí k najobľúbenejším sladkostiam nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Aj v predajniach Tesco patrí čokoláda k najpredávanejším sladkostiam po celý rok.Akú čokoládu milujú Európania? Podľa Tesca sú zákazníci v strednej Európe konzervatívni a kupujú najmä mliečnu čokoládu s orieškami. Z roka na rok však rastie obľúbenosť sladkostí s vyšším podielom kakaa v súlade s trendom zdravého životného štýlu. Francúzi sú zase majstri v spotrebe horkej čokolády. Íri majú radi krémové náplne a Američania zase uprednostňujú sladšie verzie mliečnej čokolády. Spotrebitelia v celej Európe čoraz viac vyberajú výrobky aj podľa ich pôvodu či spôsobu výroby a obalu, ktoré rešpektuje životné prostredie.,“ hovorí, vedúca rozvoja vlastných výrobkov pre strednú Európu, a dodáva: „ Certifikát UTZ zaručuje, že kakao pochádza z trvalo udržateľného pestovania s osvedčenými poľnohospodárskymi metódami. Firmy zapojené do celého dodávateľského reťazca dodržiavajú pravidlá spoločensky zodpovedného podnikania. Kakao je sledované aj počas celého pohybu v dodávateľskom reťazci. Vďaka pravidlám UTZ môžu firmy v spolupráci s rôznorodou škálou medzinárodných partnerov vytvoriť lepšiu planétu a lepší život pre ľudí, ktorí na nej žijú. Program UTZ je súčasťou celosvetovej organizácie Rainforest Alliance , ktorá certifikuje a spája farmárov, lesníkov, firmy a spotrebiteľov, ktorí tvoria svet, kde ľudia a príroda prosperujú v harmónii. Spolupráca s Rainforest Alliance podporuje kakaové farmy a zaručuje dostupné a udržateľné produkty.Obal čokolád Tesco vlastnej značky má nový dizajn. Je vyrobený z plastovej fólie, laminátu OPP/OPP, keďže sú spojené dva materiály, je ľahko recyklovateľný. Tesco začalo intenzívne pracovať na odstraňovaní nerecyklovateľných a ťažko recyklovateľnýchmateriálov z obalov vlastných značiek. Úzko spolupracuje s dodávateľmi produktov vlastných značiek s cieľom zabezpečiť, aby do konca roku 2020 prestali používať nerecyklovateľné materiály. Do konca roka 2025 Tesco zabezpečí, aby boli všetky obaly produktov vlastnej značky plne recyklovateľné alebo znovu použiteľné.