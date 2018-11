Trojmetrový veľhad kráľovský pohrýzol mužovi intímne partie

Výskyt hadov je v Thajsku bežný. Len v hlavnom meste Bangkok odchytili vlani príslušníci hasičského a záchranného zboru 35.000 plazov, čo je dvakrát viac ako pred štyrmi rokmi.

Bangkok 9. novembra (TASR) - Stredne ťažké zranenie utrpel v Thajsku muž, ktorého v jeho dome v metropole Bangkok pohrýzol vo štvrtok do penisu približne tri metre dlhý veľhad kráľovský ukrývajúci sa na toalete. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



"Zacítil som, ako ma čosi pohrýzlo do penisu. Keď som videl toho hada, inštinktívne som sa ho pokúsil chytiť, aby ma pustil," vypovedal 45-ročný Thajčan, ktorý musel byť prevezený do nemocnice. Jeho zranenie si vyžadovalo chirurgické ošetrenie, v rámci ktorého mu hryznú ranu na penise zašili 15 stehmi.



"Mal som si dávať väčší pozor. Pred dvoma mesiacmi som na inej toalete v dome tiež videl hada, preto som radšej použil túto, ale neuvedomil som si, že toalety môžu byť prepojené," dodal poškodený.



Výskyt hadov je v Thajsku bežný. Len v hlavnom meste Bangkok odchytili vlani príslušníci hasičského a záchranného zboru 35.000 plazov, čo je dvakrát viac ako pred štyrmi rokmi. V prevažnej väčšine nešlo o jedovaté druhy.