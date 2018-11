The Beatles prichádzajú s novým videoklipom ku skladbe Glass Onion

Videoklip obsahuje vzácne fotografie skupiny a záznamy z jej predstavení.

New York 1. novembra (TASR) - Takmer polstoročie od rozpadu britskej rockovej skupiny The Beatles zverejnili v utorok na streamovacej službe Apple Music jej nový oficiálny hudobný videoklip ku skladbe Glass Onion.



Skladba z dielne Johna Lennona pochádza z dvojalbumu The Beatles - tzv. Bieleho albumu - z roku 1968, ktorého reedícia pri príležitosti 50. výročia vydania je naplánovaná na november, informovala tlačová agentúra AP.



Videoklip obsahuje vzácne fotografie skupiny a záznamy z jej predstavení. Obrazový materiál je spojený animáciou a vytvára pestrú koláž, za ktorou stoja výtvarník Richard Hamilton a bývalý člen skupiny Paul McCartney.



Režisérmi videoklipu sú Richard Barnett a Layla Atkinsonová zo spoločnosti Trunk Animation, ktorí sa pokúsili dosiahnuť vizuálne znovuvytvorenie originálneho plagátu - súčasti pôvodného vydania albumu spred 50 rokov.



Reedícia "Bieleho albumu" vyjde 9. novembra v novej mixáži Gilesa Martina, syna dlhoročného hudobného producenta liverpoolskej štvorice Georgea Martina. Reedícia 30-skladbového albumu vyjde v rozličných verziách.



Najluxusnejšie balenie bude obsahovať dodatočné štyri CD s demonahrávkami, akustickými verziami a alternatívnymi štúdiovými nahrávkami. Pôvodný album vyšiel 22. novembra 1968 a dobyl rebríčky v Británii aj USA.