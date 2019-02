Thunbergová: Mladí nemusia mať dosť času pre zodpovednosť za planétu

Švédska tínedžerka skonštatovala, že súčasní politici nechávajú všetky problémy budúcej generácii.

Brusel 21. februára (TASR) - Okolo 15.000 stredoškolských študentov sa vo štvrtok v Belgicku opätovne zúčastnilo na takzvanom pochode za klímu. Najmasovejšie "protestovali" v Bruseli, kde do ulíc vyšlo vyše 7500 mladých ľudí, 4000 školákov pochodovalo v Genku a okolo 3000 v Gente. Bruselský pochod prišla osobne podporiť aj mladá švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá sa stala známou svojím vlaňajším vystúpením na summite OSN o klimatických zmenách.



Thunbergová minulý týždeň označila belgických študentov za "hrdinov", lebo pravidelne každý štvrtok v uliciach odkazujú politikom a generácii svojich rodičov, aby účinnejšie bojovali proti zmenám klímy.



Podľa televíznej stanice RTBF spôsobilo pripojenie sa 16-ročnej Švédky k pochodu za klímu v radoch mladých Belgičanov "hystériu".



Thunbergová predtým vystúpila na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), pričom jej prejav si vypočul aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.



Mladá Švédka pripomenula, že v Belgicku a už aj v ďalších európskych krajinách i inde vo svete zapĺňajú desaťtisíce mladých ľudí ulice a požadujú ráznejšie opatrenia v boji proti zmenám klímy. "Ľudia nám hovoria, že sme ich nádej. Dúfajú, že my zachránime svet. Ale to nie je možné. My nemáme čas na to, aby sme sa stali dospelými, aby sme my prebrali zodpovednosť," uviedla Thunbergová.



Podľa jej slov by Európska únia mala byť oveľa viac ambicióznejšia ohľadom cieľov znižovania emisií skleníkových plynov - aspoň o 80 percent menej emisií do roku 2030. Skonštatovala, že väčšina politikov sa nechce s mladými ľuďmi o tejto téme hádať. "Tak dobre, ani my nie," uviedla na pôde EHSV. "Chceme, aby politici hovorili s vedeckou komunitou a počúvali ju, pretože stále opakujeme to, čo vedci hovorili po celé desaťročia," uviedla s odkazom na klimatické hrozby. A upozornila, že je to odkaz pre tých politikov, ktorí veria a tvrdia, že mladí ľudia sú zmanipulovaní, keď poukazujú na environmentálnu krízu.



Thunbergová povedala, že svet potrebuje zmenu spôsobu myslenia, a dodala, že spoločnosť by nemala byť založená na prejavoch konkurencie a sily. "Musíme spolupracovať a pracovať bok po boku, zodpovedne spoločne využívať zdroje našej Zeme. Musíme chrániť biosféru, vzduch, oceány, pôdu, lesy," upozornila. A doplnila, že ak si ľudstvo neurobí svoju "domácu úlohu", tak nemá žiadnu inú alternatívu a všetok doteraz dosiahnutý pokrok bude zbytočný.



"Všetko to, čo hrozí, že nám politickí predstavitelia nechajú ako dedičstvo, môže byť najväčší neúspech v dejinách ľudstva. Bude sa na nich spomínať ako na najväčších zradcov, pretože sa rozhodli nepočúvať a nekonať. K tomu ale nemusí dôjsť, ešte stále máme čas," zhodnotila situáciu.



Švédska tínedžerka skonštatovala, že súčasní politici nechávajú všetky problémy budúcej generácii, jej generácii, zároveň však dodala, že dnešná mládež nebojuje iba pre svoju budúcnosť, ale pre budúcnosť všetkých ľudí.



"Ak si myslíte, že by sme mali byť v škole, zaujmite naše miesto na ulici. Štrajkujte aj vy! Pridajte sa k nám, aby sa veci pohli dopredu. Hovoriť o tom, že všetko bude v poriadku, a nič pre to nerobiť, nie je prijateľné. Ale to je to, čo robíte," uviedla v Bruseli pred politikmi EÚ. V závere svojho prejavu vyjadrila nádej, že mladých ľudí nič nezastaví v konaní zameranom na záchranu planéty.



Spravodajca TASR Jaromír Novak