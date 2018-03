TIP na voľné dni: Film Backstage

Film Backstage, ktorý mal v kinách premiéru 15. marca, si ešte stále môžete pozrieť vo vašich kinách.

Bratislava 29. marca (OTS) - Svieži príbeh o tanci, láske, priateľstve a splnených snoch, je ako stvorený na sviatočné prázdninové dni.



Backstage je príbehom tanečnej skupiny West Coast Crew z malého mestečka, ktorá sa snaží uspieť a dostať sa do „veľkého sveta“. To sa jej aj podarí – známy producent ich pozve na casting tanečnej súťaže, ktorý im otvorí cestu na televízne obrazovky. Cesta za slávou však prináša aj tŕnisté stránky, ktoré poriadne naštrbia kamarátske i partnerské vzťahy v skupine. Okrem perfektných tanečných choreografií skupiny The Pastels, sa môžu diváci tešiť aj na obľúbenú herečku Máriu Havranovú, ktorá sa predstaví ako Mary, priateľka lídra skupiny, Buddyho, a zároveň platonická láska tajomného Huga. Príbeh, ktorý režírovala Andrea Sedláčková, naozaj poteší oko diváka – scény sa odohrávajú v malebnom Svite s veľkolepým pohľadom na Vysoké Tatry alebo na tanečnom stagi, kde tanečníci predvedú naozaj zaujímavé choreografie, navyše okorenené skvelou hudbou.