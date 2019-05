Tizianove majstrovské diela vystavia spolu po prvý raz od roku 1704

Vďaka tomuto projektu bude môcť verejnosť zhliadnuť päť Tizianových najlepších malieb tak, ako boli pôvodne zamýšľané už samotným autorom - spolu ako séria.

Londýn 17. mája (TASR) - Jedno z najvýznamnejších zoskupení renesančných malieb od talianskeho majstra Tiziana vystavia na budúci rok spoločne po prvý raz za uplynulých vyše 300 rokov. Partnerstvo medzi galériami v Londýne, Edinburghu, Bostone a Madride oznámili vo štvrtok, informoval denník The Guardian.



Vďaka tomuto projektu bude môcť verejnosť zhliadnuť päť Tizianových najlepších malieb tak, ako boli pôvodne zamýšľané už samotným autorom - spolu ako séria. Maľby, ktoré sú meditáciami o láske a smrti, predstavujú súčasť Tizianovho epického cyklu veľkoformátových mytologických obrazov a sú známe ako "Poesie".



Obrazy boli vytvorené na objednávku španielskeho kráľa Filipa II. Sériu tvorí celkovo šesť malieb. Päť z nich je súčasťou nového partnerského projektu a diela budú vystavené spoločne po prvý raz od roku 1704 v londýnskej Národnej galérii.



Šiesta maľba - Perseus a Androméda - bude dostupná v neďalekom múzeu Wallace Collection. Táto inštitúcia má vzhľadom na to, že bola ako súkromná zbierka odkázané Británii, zákaz požičiavania akýchkoľvej umeleckých diel.



Maľby zobrazujú príbehy z klasickej mytológie a vznikli v rokoch 1551 až 1562. Názvy piatich zvyšných diel sú Diana a Kallistó; Diana a Aktaión; Danaé; Venuša a Adónis; a Únos Európy.



Po londýnskej výstave, ktorá potrvá od 16. marca do 14. júna 2020, sa séria obrazov presunie do Edinburghu (6. júl - 27. september 2020), Madridu (20. október 2020 - 10. január 2021) a Bostonu (11. február - 9. máj 2021).