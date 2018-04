Jedenásť krásnych Sloveniek zabojuje o titul Miss Slovensko 2018

Dvanástka finalistiek prestížnej súťaže krásy Miss Slovensko 2018 absolvovala v stredu popoludní malú generálku na finálový večer, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. apríla v bratislavskej Inchebe.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Dvanástka finalistiek prestížnej súťaže krásy Miss Slovensko 2018 absolvovala v stredu popoludní malú generálku na finálový večer, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. apríla v bratislavskej Inchebe.



Finálovú jedenástku v poradí 23. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko tvoria Dominika Grecová (Humenné), Radka Grendová (Revúca), Katarína Molčanová (Valaská), Frederika Chovancová (Levoča), Zuzana Liščinská (Košice), Diana Őlvecká (Banská Bystrica), Jasmina Tatyová (Trnava), Nicole Hromkovičová (Bratislava), Katarína Darášová (Stupava), Rebeka Barboráková (Soblahov) a Katarína Očovanová (Hriňová).



V programe galavečera čaká divákov elegantná fashion šou aj viacero zaujímavých hudobných čísiel a interpretov, budú nimi Dara Rolins, Emma Drobná, Tomáš Buranovský aj skupina Elán. Moderátorom večera bude rovnako ako minulý rok Libor Bouček a v porote, ktorá sa s dievčatami osobne stretne ešte pred finálovým večerom, budú okrem riaditeľky súťaže Karolíny Chomistekovej aj Miss Slovensko 2017 Hanka Závodná, módny dizajnér Michael Kováčik, doktorka Alena Pallová z Inštitútu estetickej medicíny, riaditeľka predaja formátov pre strednú a východnú Európu Andrea Gavačová, Miss ČR 2009 Aneta Vignerová, český herec Jaromír Hanzlík a Mister Global 2016 Tomáš Martinka.



„Dievčatá urobili veľké pokroky, keď som ich videla dnes ako sa tu niesli, ako komunikovali, ako odpovedali, ako viedli interview. Teším sa z nich, že z mediálnych tréningov, nácvikov choreografií, absolvovali sme veľa programu, točenie videoklipu. Boli to náročné sústredenia, ale teším sa, zvládli to bravúrne, utvorili sme si úžasný vzťah a je mi veľmi ľúto, že to už v sobotu končí. Ale verím tomu, že to nekončí, táto zostava bola veľmi družná, v podstate nás čaká ešte dovolenka v lete. Teším sa, že sa nám podarilo dostať dobré mená do programu, keď to všetko klapne ako, tak to bude veľmi pekný prenos," uviedla pre TASR riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková.



Kým absolútnu víťazku súťaže Miss Slovensko 2018 bude voliť porota, o titule Eva Miss Sympatia rozhoduje až do posledných minút priameho prenosu esemeskové i online hlasovanie verejnosti. Výťažok z tohto hlasovania poputuje aj tento rok v plnej výške na charitatívny projekt Srdce pre deti, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Počas galavečera budú udelené aj ďalšie tituly, sú nimi Miss Drive, Miss Gosh, Miss Pierot a Miss Príjemný hlas.



Na popoludňajšom stretnutí s médiami bola prítomnými novinármi zvolená nová Miss Press. Stala sa ňou súťažiaca s číslom 7 Jasmina Tatyová z Trnavy. Držiteľka „novinárskeho" titulu získala zlaté zrkadlo s platinovými korunkami, ktoré vytvorila sklárska výtvarníčka Gordana Glass.



Nová Miss Slovensko 2018 získa postup na Miss World 2018, honorovanú zmluvu, štýlové osobné auto a mnoho ďalších zaujímavých cien. Prvá vicemiss Slovensko 2018 pocestuje v druhej polovici roka na svetovú súťaž Miss International a druhá vicemiss Slovensko na súťaž Miss Supranational.



Pre finalistky sa však projekt Miss Slovensko finálovým večerom nekončí. Predbežne je naplánovaných niekoľko aktivít. Už v máji spoločne navštívia rezort Gothal v Liptovskej Osade a v auguste ich čaká spoločná dovolenka v Turecku.