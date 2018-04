NEZVYČAJNÉ ZOZNÁMENIE aj SVADBA: Vzali sa medzi mrkvou a hráškom

Úradník, ktorý svadobný obrad viedol, povedal, že to bola jeho prvá svadba v obchode s potravinami.

Lower Burrell 4. apríla (TASR) - Dvojica, ktorá sa spoznala v supermarkete v americkom meste Lower Burrell, uzavrela manželstvo v tomto obchode v uličke číslo 13 - medzi konzervami s mrkvou a hráškom a v prítomnosti svadobných hostí. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Noviny The Valley News Dispatch napísali, že 69-ročný Larry Spiering a 61-ročná Becky Smithová sa vzdali v nedeľu 1. apríla v supermarkete v Lower Burrell v štáte Pensylvánia, kde sa pred desiatimi rokmi spoznali.



Smithová uviedla, že v supermarkete pracovala, keď k nej pristúpil Spiering a podal jej kus papiera so svojím menom a telefónnym číslom. Smithová dodala, že bolo jednoducho najvhodnejšie, aby manželstvo uzavreli v uličke, v ktorej sa zoznámili.



Dvojica vysvetlila, že 1. apríl, keď sa slávila aj Veľkonočná nedeľa, si na svadbu zvolili preto, že bol blízko dvoch ďalších dôležitých sviatkov - Spiering oslavuje narodeniny 2. apríla a Smithová 3. apríla.



Úradník, ktorý svadobný obrad viedol, povedal, že to bola jeho prvá svadba v obchode s potravinami. Majiteľ obchodu George Thimons bol podľa svojich slov rád, že mohol novomanželom poslúžiť.



Smithová po obrade povedala, že svadba bola prese taká, akú si predstavovali, "príjemná a nenútená".