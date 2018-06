Pred 40 rokmi sa zrodil komiks o lenivovom kocúrovi Garfieldovi

Okrem hlavného hrdinu, kocúra Garfielda, je ďalšou úsmevnou postavičkou v príbehu pes Odie.

Fairmount/Bratislava 19. júna (TASR) - Prvé číslo vydareného komiksu amerického karikaturistu Jima Davisa s názvom Garfield uzrelo svetlo sveta prvýkrát 19. júna 1978. Hlavnou postavičkou príbehu je hrdzavý, lenivý a navyše stále hladný kocúr Garfield. Okrem vtipnej hlavnej postavy zaujali detských čitateľov v príbehu aj takmer nemysliaci pes Odie a ich nešikovný majiteľ Jon Arbuckle. Od začiatku vydania prvého legendárneho komiksu uplynie v utorok 19. júna 40 rokov.



Americký karikaturista Jim Davis, ktorý vytvoril kreslený seriál Garfield, sa narodil 28. júla 1945 vo Fairmounte (Indiana, USA). Tu vyrastal na malej farme so svojím otcom, matkou, bratom a 25 mačkami. Davisovo detstvo na farme je obdobou života jeho seriálovej postavy.



Viac ako 260 miliónov čitateľov 2600 denníkov po celom svete sa denne zabáva nad Garfieldovými hláškami typu: „Bol by som radšej, keby sa rána začínali neskôr“, alebo „Radšej by som si chrochtal ako prasa, než by som pracoval“.



Okrem hlavného hrdinu, kocúra Garfielda, je ďalšou úsmevnou postavičkou v príbehu pes Odie. Tento malý naničhodník si robí čo chce. Neustále bezdôvodne šteká, hlúpo naráža do stien, napriek tomu mu jeho majiteľ všetko prepáči.



Dospelých čitateľov zase pobaví samotný majiteľ malých zvieracích nespratníkov Jon Arbuckle. Ten nemá u svojich domácich miláčikov žiadnu autoritu. S božskou trpezlivosťou znáša ich kanadské žartíky a takmer nikdy neupratuje chladničku, čo často vedie k vtipným situáciám. Nosí nevkusné extravagantné oblečenie a je zamilovaný do Garfieldovej veterinárky Lízy. Tá však jeho náklonnosti odoláva celé desaťročia.



Smiešne a pútavé príbehy kreslených postavičiek si okamžite získali pozornosť detí, ktoré sa tešili na každý nový komiks, ktorý prinášali časopisy.



Príbehom nezbedného Garfielda sa inšpirovali aj filmári. Najslávnejšie a najtučnejšie komiksové zviera, rozožratý kocúr Garfield (medzi jeho najväčšie dobrodružstvá patrí stretnutie s pavúkom, či dobývanie chladničky) sa starostilo pripravil aj na svoj filmový debut. V réžii Petra Hewitta sa z cynického hrdzavého chlpáča stala hviezda akčnej rodinnej komédie s názvom Garfield: The Movi (Garfield vo filme, 2004), keď spoločne s Jennifer Love Hewittovou zachraňoval psíka Odieho z rúk zlých únoscov.



Na slovenské filmové plátna dorazilo aj druhé pokračovanie dobrodružstiev nenapraviteľného kocúra Garfielda v roku 2006. V slovenskej verzii nadaboval obľúbenú komiksovú postavičku herec Peter Marcin. Práca na dabingu herca evidentne bavila. „Robilo sa mi to veľmi dobre. Veď má aj podobné povahové vlastnosti ako ja. Tiež veľmi rád leňoším i jem,“ uviedol s úsmevom Marcin.



Obľúbený detský hrdina sa nedostal len na stránky časopisov a na plátna kín. Organizácia North Shore Animal League v New Yorku sa v roku 2012 pochválila obrovským kocúrom. Volal sa tiež Garfield a rovnako ako známa kreslená karikatúra, tak aj on mal veľkú chuť do jedla. Po jeho odvážení boli zamestnanci skutočne prekvapení, keď sa váha zastavila na vyše 38 librách (vyše 17 kilogramov). Okamžite mu naordinovali nízkokalorickú diétu, aby sa prebytočných kíl zbavil.



V roku 2015 televízie obletela správa, že v Belehrade v Srbsku býva kocúr, ktorý sa volá ako najlenivejšia animovaná postavička. Podľa neoficiálnych informácií mal v tom čase Garfield 23 rokov, čo je neuveriteľných 108 ľudských rokov a stal sa tak najstarším kocúrom v Európe.