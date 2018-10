Toto je najpopulárnejší britský album v histórii

Album zastihol štyroch kamarátov z Liverpoolu v ich najviac experimentálnom a tvorivom období a sú na ňom populárne skladby.

Londýn 14. októbra (TASR)- Psychedelické majstrovské dielo "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" skupiny Beatles bolo vyhlásené za najpopulárnejší britský album v histórii, napísala agentúra AP.



Spoločnosť rôznych oficiálnych rebríčkov - Official Charts Company - v sobotu uviedla, že album skupiny z roku 1967 sa stal najobľúbenejším albumom vo Veľkej Británii na základe jeho fyzického predaja, sťahovania a streamovania.



Album zastihol štyroch kamarátov z Liverpoolu v ich najviac experimentálnom a tvorivom období a sú na ňom populárne skladby ako napr. "With a Little Help from My Friends" alebo "A Day in the Life."



Beatles vtedy nechodili na turné a zamerali svoje úsilie na štúdiovú prácu pod vedením producenta Georgea Martina.



Album sa dostal pred album "21" speváčky Adele, ktorý skončil druhý a album skupiny Oasis z roku 1995 nazvaný "(What's the Story) Morning Glory".