Továrnik Oskar Schindler zachránil vyše tisícky Židov pred smrťou

Po druhej svetovej vojne Oskar Schindler krátko pôsobil v Nemecku a potom emigroval do Argentíny, kde sa snažil podnikať v oblasti chovu dobytka. Nejaký čas žil v Izraeli.

Svitavy/Bratislava 27. apríla (TASR) - Od narodenia sudetonemeckého továrnika Oskara Schindlera, autora zoznamu vyše tisícky Židov, ktorých v roku 1945 zachránil pred smrťou v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, dnes uplynie 110 rokov.



Skutočné udalosti z prelomu 30. a 40. rokov minulého storočia, svedčiace o útrapách židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny, opísal austrálsky spisovateľ Thomas Keneally vo svojej knihe z roku 1982. Podľa nej nakrútil americký režisér Steven Spielberg v roku 1993 film s rovnomenným názvom Schindlerov zoznam.



Oskar Schindler sa narodil 28. apríla 1908 v českom meste Svitavy, ešte v období Rakúsko-Uhorska, v nemeckej, finančne dobre zabezpečenej rodine. Po skrachovaní otcovej továrne v čase hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia, sa Oskar Schindler v roku 1939, už ako člen nacistickej Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP), presťahoval do poľského Krakova. Dostal sa k fabrike na výrobu smaltovaných výrobkov blízko krakovského geta a jeho hlavným cieľom bolo čo najviac zbohatnúť. Aby si udržal svoje postavenie, úzko spolupracoval a stretával sa s nemeckou nacistickou "vrchnosťou". Neskôr si čoraz viac uvedomoval nezmyselnosť a hrôzostrašnosť činov, ktoré sa dejú okolo neho, zaobchádzanie so Židmi v gete a snažil sa im pomáhať. Vo svojej továrni zamestnával okrem Poliakov aj Židov, väzňov z geta, a zabezpečoval im lepšie životné podmienky, než mali v gete.



Pri likvidácii geta v Krakove koncom druhej svetovej vojny Oskar Schindler spísal zoznam svojich robotníkov, väzňov z fabriky v Krakove a presúval ich do novovytvorenej vojenskej továrne na Morave do Česka. Zachránil ich tak pred istou smrťou, inak by museli ísť do koncentračného tábora.



Počet zachránených Židov pravdepodobne nebude nikdy celkom presný, pretože napríklad niektoré deti neboli v zozname zapísané a niektorí väzni opustili tábor ihneď po odchode stráží po oslobodení. Často sa uvádza počet 1200 zachránených väzňov-robotníkov. Zachovaný zoznam väzňov z apríla 1945 obsahuje 1098 osôb a aj správa Komitétu oslobodených väzňov z 12. mája 1945 sa zmieňuje o "okolo 800 mužov a okolo 300 žien".



V roku 1958 sa vrátil do Nemecka, kde 9. októbra 1974 v meste Hildesheim zomrel vo veku 66 rokov.



Získal niekoľko mierových cien. Ocenili ho titulom Spravodlivý medzi národmi. V Aleji spravodlivých v Jeruzaleme v Izraeli zasadil svoj strom.