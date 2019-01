Uhynul najosamelejší slimák na svete

Stromový slimák achatinella apexfulva sa dožil 14 rokov a celý život prežil na exotických Havajských ostrovoch.

Washington 13. januára (TASR) - Osamelý George, posledný slimák svojho druhu na svete, uhynul a s ním aj celý jeho druh. Sám pritom žil už takmer od narodenia a preto si vyslúžil prezývku najosamelejší slimák na svete, informovala tento týždeň spravodajská televízia CNN.



Stromový slimák achatinella apexfulva sa dožil 14 rokov a celý život prežil na exotických Havajských ostrovoch. Krásu života mu však pokazilo to, že bol posledným zo svojho endemického druhu. Žil vo vedeckom zariadení, kde sa vedci snažili o záchranu tohto druhu, avšak neúspešne.



"Boli známe ako stromové slimáky, veľké a pekné. Voľakedy ich boli plné lesy," povedal pre CNN o druhu achatinella apexfulva a ďalších slimákoch z rodu achatinella emeritný profesor Havajskej univerzity Michael Hadfield.



V roku 1997 vedci odchytili posledných desať známych slimákov druhu achatinella žijúcich vo voľnej prírode a presunuli ich do svojho zariadenia s cieľom zvýšiť ich populáciu. Všetky však postupne uhynuli a zostal len George.



Havajské ministerstvo prírodných zdrojov označilo úhyn Georgea za veľkú stratu. Poznali ho domáci obyvatelia, novinári o ňom písali v časopisoch a deti sa naňho chodili pozerať na školských výletoch do vedeckého zariadenia.



Achatinella apexfulva pritom nie je jediný druh slimáka, o ktorý Havajské ostrovy prišli. Počas uplynulých niekoľkých desaťročí vyhynuli na ostrovoch známych množstvom endemických druhov živočíchov stovky druhov slimákov. Príčinou je ničenie ich prirodzeného životného prostredia a invazívne druhy živočíchov, ktoré sa na ostrovy dostali na lodiach.



"V apríli minulého roka vyhynul jeden z mojich najobľúbenejších druhov achatinella lila. Boli sfarbené ako dúha. Niektoré boli pruhované, iné tmavo čierne s oranžovým pruhom. Rátali sme ich počas túr do hôr. Ich počet sa znížil z 300 pred tromi rokmi na posledného v apríli," uviedla profesorka Melissa Priceová a zdôraznila význam slimákov pre ekosystém lesa, predovšetkým pre zdravie stromov. Slúžia totiž ako čističe listov od húb a plesní.



Biológovia sa však nevzdávajú - majú Georgeovu DNA, a tak svet možno raz opäť uzrie najosamelejšieho slimáka na svete.